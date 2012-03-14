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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

کلودیو رانیه ری:

گل خوردن در دقایق پایانی بسیار سخت است

گل خوردن در دقایق پایانی بسیار سخت است

سرمربی تیم فوتبال اینتر ایتالیا از اینکه در دقایق پایانی مقابل المپیک مارسی فرانسه گل خورد ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر سه شنبه شب تا دقیقه 90 بازی را یک بر صفر برده بود و با توجه به شکست یک بر صفر در بازی رفت، می توانست در وقت های اضافه، بخت خود را برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بیازماید. این تیم در دقیقه 90 گل خورد و گل پیروزی بخش این تیم در وقت های تلف شده هم نتوانست باعث صعود تیم کلودیو رانیه ری به مرحله بعد شود.

"کلودیو رانیه ری" در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما در بازی رفت عملکرد خوبی داشتیم و می توانستیم با مساوی به کار خود پایان دهیم. در این بازی هم در حالی که بازی در آستانه تمام شدن با نتیجه یک بر صفر بود گل خوردیم و باید بگویم دریافت گل در دقیقه پایانی هضم شدنی نیست.

سرمربی اینتر که با "اسکای اسپورتس" ایتالیا صحبت می کرد در ادامه گفت: این مسابقه، یک عکس فوری فصل بود و ما می‌توانستیم در خانه عملکرد بهتری داشته باشیم اما موفق به انجام آن نشدیم. ضمن اینکه در بازی با مارسی باید بگویم با بداقبالی هم مواجه شدیم.

کد مطلب 1559777

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