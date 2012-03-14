ملت ایران برنده اصلی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر سه شنبه در جلسه شورای عمومی گفت: انتخابات در کرمان به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ مشکلی برگزار شد.

نجار ادامه داد: مردم ولایتمدار استان کرمان با گوش فرادادن به فرمایشات مقام معظم رهبری حماسه ای فراموش نشدنی را خلق کردند که این جای تقدیر دارد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه کاندیداها در کرمان در فضایی دوستانه و سالم به رقابت پرداختند گفت: نمایندگان منتخب مردم باید با عمل به وعده های خود در جهت اهداف نظام و ولایت فقیه حرکت کنند.

وی از مشارکت 70 درصدی مردم استان کرمان در انتخابات خبر داد و افزود: همه کسانی که در این حرکت ملی حضور پیدا کرده اند برنده اصلی انتخابات هستند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز گفت: استان کرمان آمادگی کامل برای پذیرش مهمانان نوروزی را دارد.

وی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود نوروز امسال پنج هزار میمان نوروزی در استان کرمان حضور پیدا کنند.

نجار گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های گردشگری فراوانی است که باید با معرفی آنها گرشگران بیشتری را به استان جذب کنیم.

