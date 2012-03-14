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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

حضور 87 درصد نمایندگان در جلسه سوال از رئیس جمهور

حضور 87 درصد نمایندگان در جلسه سوال از رئیس جمهور

جلسه علنی امروز با حضور 200 نماینده آغاز به کار کرد اما هنگام حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس این تعداد با 248 نماینده افزایش یافت، این در حالی است که در دو هفته اخیر همواره به طور متوسط حدود 195 الی 200 نماینده در صحن علنی مجلس حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که یکی از دستورهای جلسه امروز آن سوال از رئیس جمهور است، با حضور 200 نماینده آغاز شد.

تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با حضور رئیس جمهور به 248 نماینده افزایش یافت.

این در حالی است که نمایندگان پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، مشارکت بسیار پایینی در صحن علنی مجلس داشتند و جلسه علنی با حدود 195 تا 200 نماینده آغاز به کار می‌کرد. حضور 248 نمانیده در صحن مجلس در یکی دو سال اخیر نیز بسیار کم سابقه بوده است.   

به نظر می‌رسد حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس انگیزه حضور حداکثری و چشمگیر نمایندگان در صحن است.

مجلس شورای اسلامی 290 کرسی دارد.  

کد مطلب 1559786

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