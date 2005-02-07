به گزارش خبرنگار " مهر" راه آهن كه سال گذشته عنوان سوم مسابقات را از آن خود كرده بود دريك ديدار نزديك و با يك امتياز اختلاف مقابل تيم نفت نتيجه را واگذار كرد. تا جام پورياي ولي بر دستان محسن كاوه مربي اين تيم و شاگردانش قرار گيرد. نتايج به دست آمده از رويارويي دو تيم به شرح زير است:
نفت 15 (4 برد) - راه آهن خراسان 14- (4 برد)
اسامي تيم نفت اول آمده است :
وزن 50 كيلوگرم : خليل اقرلو 1- بيژن اكبرزاده 5
55 كيلوگرم : محمد رضايي 2- الكساندرزاهاروك 1
60 كيلوگرم : بهنام طيبي صفر - واسيلي فدروشين 2
66 كيلوگرم : حسن طهماسبي 2- محمد قاسمي زاده 5
74 كيلوگرم : حميد محمدنژاد 4- علي بهابسته 2
رقابتهاي ليگ برتر كشتي باشگاههاي كشور ؛
تيم كشتي نفت جام قهرماني را بالاي سر برد
رقابتهاي ليگ برتر كشتي باشگاههاي كشور عصر امروز با قهرماني تيم نفت تهران به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار " مهر" راه آهن كه سال گذشته عنوان سوم مسابقات را از آن خود كرده بود دريك ديدار نزديك و با يك امتياز اختلاف مقابل تيم نفت نتيجه را واگذار كرد. تا جام پورياي ولي بر دستان محسن كاوه مربي اين تيم و شاگردانش قرار گيرد. نتايج به دست آمده از رويارويي دو تيم به شرح زير است:
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