تيم كشتي نفت جام قهرماني را بالاي سر برد

به گزارش خبرنگار " مهر" راه آهن كه سال گذشته عنوان سوم مسابقات را از آن خود كرده بود دريك ديدار نزديك و با يك امتياز اختلاف مقابل تيم نفت نتيجه را واگذار كرد. تا جام پورياي ولي بر دستان محسن كاوه مربي اين تيم و شاگردانش قرار گيرد. نتايج به دست آمده از رويارويي دو تيم به شرح زير است:

نفت 15 (4 برد) - راه آهن خراسان 14- (4 برد)

اسامي تيم نفت اول آمده است :

وزن 50 كيلوگرم : خليل اقرلو 1- بيژن اكبرزاده 5

55 كيلوگرم : محمد رضايي 2- الكساندرزاهاروك 1

60 كيلوگرم : بهنام طيبي صفر - واسيلي فدروشين 2

66 كيلوگرم : حسن طهماسبي 2- محمد قاسمي زاده 5

74 كيلوگرم : حميد محمدنژاد 4- علي بهابسته 2