به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی کریمی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مورد وضعیت حوزه نشر علوم قرآن در سال جاری گفت: در مباحث قرآنی، برخی محققان و نویسندگان دقت لازم و کافی را ندارند؛ یعنی برخلاف رشته های دیگر که افراد متخصص در آن رشته قلم می زنند، گویی بعضی ها گمان می کنند که در حوزه علوم قرآن و تفسیر تخصص آنچنان لازم نیست.

وی افزود: افراد مختلف در رشته های مسائل قرآنی، تفسیری و علوم قرآن کتاب نوشتند اما به نظرم خیلی جالب توجه نیست. البته این مشکل و ضعف صرفا به نشر مرتبط نمی شود بلکه باید مرکزی باشد که این کار را برعهده بگیرند و کار ممیزی علمی را جدی تر بگیرند.

این محقق و استاد دانشگاه در ادامه سخنانش اظهار داشت: به هر حال در سال 90 نیز مثل سال های قبل حوزه نشر خوب بود و مجلات خیلی زیاد شده است و گاهی حتی احساس می شود که از حد هم بیشتر شده است، کیفیت هم یقینا از سال های قبل بهتر بوده اما کافی نیست. در مورد مجلات و مقالات باید کیفیت بیش از این باشد. باید به گونه ای باشد که هر نوشته ای به اسم قرآن و معارف قرآن منتشر نشود.

کریمی با بیان اینکه معضل کتاب سازی در همه حوزه ها وجود دارد مخصوصا در معارف قرآنی چون برخی از محققان و نویسندگان به این امر اعتقاد ندارند که نگارش در این حوزه به تخصص نیاز دارد، بیان کرد: عده ای دلشان می خواهد چیزی را منتشر کنند مخصوصا در حوزه تفسیر قرآن جای تعجب وجود دارد که بزرگان ما خیلی در این زمینه احتیاط می کنند.

وی افزود: چند سال پیش از آیت الله مصباح خواسته شد که تفسیری برای مقطع دکترا بنویسند ایشان گفتند چون حافظه ام مثل قبل نیست نمی توانم، آقایان گفته بودند شما فلسفه و ... تدریس می کنید. ایشان فرمودند که فلسفه با تفسیر قرآن خیلی فرق دارد. قرآن کلام خداست که باید تفسیر شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: در خدمت آیت الله جوادی آملی هم که تفسیر تلمذ می‌کردیم می فرمودند که رشته تفسیر از همه رشته ها سخت تر است، اما امروزه می بینیم که در این نوشته ها به اسم تفسیر آثاری هست که کمتر دقت می شود که باید فکری در مورد اینها انجام شود یا ممیزی های علمی صورت گیرد و یا فرهنگ سازی شود که اولا افراد بفهمند که نگاشتن یا نوشتن چیز خوبی است اما آسان نیست. به ویژه در علوم قرآنی و بالاخص در حوزه تفسیر که خیلی کار سختی است و باید بیشتر تلاش شود و لازم است که ارزیابی علمی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برخی از مؤلفان کتاب هایشان توسط مراکز پژوهشی و تحقیقاتی منتشر می شود اما فروش کتاب های تخصصی سخت تر است چون خریداران آن کم هستند، اظهار داشت: یعنی در اصل هزینه نگارش خیلی بیشتر است. انجام کار تخصصی چندین برابر کارهای عمومی به وقت نیاز دارد. از طرف دیگر چون خریدار کم است یعنی افرادی که توانایی مطالعه این کتاب را دارند کم هستند مشکلی به نظرم ایجاد کرده است. از طرفی چون قیمت کتاب ها افزایش می یابد افراد نمی توانند این کتاب ها را بخرند و تیراژ هم پائین می آید و بنابراین قیمت افزایش می یابد.

حجت الاسلام کریمی بیان کرد: در بعضی از کشورها اطلاع دارم که چند درصد از کتاب های تخصصی را دولت خریداری می کند. به نظرم این مسئله مهمی است برخی مواقع انتشار کتاب های تخصصی برای ناشران شاید ضرر هم داشته باشد؛ این باعث می شود که با پایین بودن تیراژ کتاب ها قیمت افزایش می یابد و یا افزایش قیمت مردم قدرت خرید لازم را ندارند.