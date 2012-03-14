تنشهای بی پایان آمریکا - چین و بهانه ای به نام ارتش سایبری

گزارش جدیدی که به سفارش کمیسیون امور اقتصادی، امنیتی چین-آمریکا در کنگره ایالات متحده تهیه شده ادعا می کند ارتش چین بر مقابله اطلاعاتی و سایبری در فضای اینترنت تمرکز ویژه ای دارد.

این گزارش همچنین از پیشرفت های جدید چین در زمینه سخت افزارهای رایانه ای و تولید تجهیزات مخابراتی پیشرفته خبر می دهد. نکته قابل توجه در این گزارش ۱۳۶ صفحه ای آن است که برخی از شرکت های اقتصادی چین با همکاری سایر کشورها مشغول ارایه خدمات فناوری و تحقیقاتی به "ارتش آزادی بخش خلق" (PLA) چین هستند.

بر اساس این گزارش که توسط مرکز تحقیقاتی "نورثراپ گرومن" برای ارائه در کنگره آمریکا تهیه شده ارتش آزادی بخش خلق (که به مجموعه نیروهای مسلح جمهوری خلق چین اطلاق می شود) اهمیت ویژه ای برای این تئوری نظامی قائل است که "موفقیت در جنگ بستگی به میزان کنترل و دسترسی به اطلاعات دارد."

برای مثال در این گزارش با اشاره به حمایت نظامی آمریکا از تایوان عنوان شده که چین توانایی حمله سایبری و الکترونیکی علیه آمریکا را دارد و می تواند ضمن تدارک دیدن چنین حمله هایی از ابزار خود برای تحت کنترل در آوردن سیستم های آمریکایی هم استفاده کند.

موسسه نورثراپ گرومن در گزارش خود همچنین به دولت آمریکا هشدار داده که به علت دشواری ها و مدت زمانی که برای شناسایی دقیق حمله کنندگان سایبری نیاز است، پاسخ آمریکا به چنین حملاتی ممکن است با تاخیر صورت گیرد که می تواند موقعیت این کشور را در صورت بروز یک جنگ سایبری تضعیف کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده عملیات شبکه ای کامپیوتری شامل "حمله، دفاع و تحت کنترل درآوردن" یکی از استراتژی های بنیادی کارزار ارتش چین است که یکی از اهداف خود را کشف سریع اطلاعات و استفاده از آنها برای کمک به نیروهای مسلح قرار داده تا در صورت وقوع چنین برخوردهایی بتواند از این استراتژی نظامی خود بهره گیرد.

این گزارش جدید در ادامه گزارشی است که گروه تحقیقاتی نورثراپ گرومن در سال ۲۰۰۹ برای کنگره آمریکا تهیه کرده بود.

2012 و تمرکز آمریکا بر چین

آمریکا سال 2012 را با تمرکز ویژه ای بر روی چین آغاز کرد. درابتدا اوباما در توضیح استراتژی نظامی جدید این کشور اعلام کرد که ایالات متحده برای مقابله با چین حضور نظامی خود در آسیا را افزایش می دهد . پس از آن پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) نیز در گزارش سالانه خود گزارش مشابهی را ارائه کرد و در بودجه سالانه نظامی آمریکا نیز قید شد که مقابله با قدرت چین اهمیت ویژه ای برای واشنگتن دارد.

اما در این میان تقابل سایبری دو کشور دست کم مربوط به 10 سال اخیر می شود. برای مثال در سال گذشته میلادی عملیات "موش مرموز" سرو صدای زیادی به پا کرد. در این عملیات اطلاعات بیش از 72 نهاد بین المللی در عملیاتی با نام "عملیات موش مرموز" به سرقت رفته است. قربانیان عملیات موش مرموز شامل دولتهای کانادا، آمریکا، کره جنوبی، تایوان، هند و ویتنام هستند و نهادهای بین المللی نیز همچون سازمان ملل متحد،سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، کمیته بین المللی المپیک، آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ، 12پیمانکار نظامی آمریکا، یک پیمانکار نظامی انگلیس، شرکتهای فعال درامر ساخت وساز، انرژی، فولاد، انرژی خورشیدی، ارتباطات ماهواره ای، فناوری، رسانه و امور حسابداری نیز از حملات موش مرموز در امان نمانده اند. محققان غربی احتمال داده اند که چین و روسیه عامل این عملیات بوده باشند.

جنگی به قدمت یک دهه

این برای اولین بار نیست که چین و روسیه متهم به جاسوسی سایبری از نهادهای آمریکایی می شوند. در سال 1386 رئیس وقت سازمان ملی اطلاعات آمریکا ادعا کرد که چین و روسیه همانند دوران جنگ سرد در حال جاسوسی از آمریکا هستند.

"مایک مک کانل" در جلسه کمیته قضایی کنگره آمریکا درباره تصویب قانون گسترش اختیارات دولت در استراق سمع و کنترل ارتباطات الکترونیکی درداخل و خارج آمریکا گفت: سرویس های اطلاعات خارجی چین و روسیه از جمله سازمان هایی هستند که درباره سیستم های حساس و حفاظت شده، تاسیسات و پروژه های توسعه آمریکا اطلاعات جمع آوری می کنند و تلاش های آن در حال رسیدن به سطح فعالیت در دوران جنگ سرد است.



پس از آن بود که سرویسهای اطلاعاتی انگلیس، چین را به جاسوسی از ابر رایانه های ادارات و نهادهای این کشور متهم کردند و در اقدامی بی سابقه، رئیس MI5 ( سرویس امنیتی انگلیس ) نامه ای هشدار دهنده به 300 نفر از روسای بانکها و نهادهای این کشور و همچنین حسابداران انگلیسی ارسال کرده و دراین نامه به آنها درباره تلاش جاسوسان چینی برای جمع آوری اطلاعات از موسسات انگلیسی در فضای وب هشدار داد.