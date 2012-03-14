سفره بزرگ هفت سین در گرگان پهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با برنامه ریزی مدیریت خانه های فرهنگ سازمان و با اجرای خانه های فرهنگ جوان و پرسش وابسته به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برگزار شده است.

شهروندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 20 شب از بخش های مختلف این جشنواره هفت سین بازدید به عمل آورند.

سفره هفت سین بزرگ و تماشایی در وسط نمایشگاه این جشنواره از جمله ابتکاراتی است که توسط خانه فرهنگ جوان به نمایش گذاشته شده است که حال و هوای بهار و سال نو را زنده می کند.

موسیقی سنتی با حرکات نمایشی عمو نوروز نیز نظر بازدیدکنندگان نمایشگاه به خود جلب می کند، از سوی دیگر پهن کردن سفره های هفت سین با سلیقه های مختلف ساعات موثر و زیبایی را برای شهروندان فراهم ساخته است.

از جلوه های دیدنی این جشنواره اختصاص غرفه ای به نام عکس های 3 بعدی سفره های هفت سین استان های مختلف کشور است که تازگی خاصی به این نمایشگاه داده است.

همچنین عکس های سه عکاس نامی و خوش ذوق توسط معین مطلق، داود عامری و میثم لطفی از زمستان برفی بی سابقه در شهر گرگان از زیبایی های دوجندان این جشنواره بهاری در پایان فصل سرما است.

وجود غرفه های سوغات و شیرینی های گرگان و غذاهای دریایی از بخش های دیگر این جشنواره محسوب می شود.

شیلات گلستان هم در این نمایشگاه محصولات خود را در معرض نمایش و فروش برای شهروندان قرار داده است.

جشنواره هفت سین تا روز جمعه 26 اسفند دایر است.