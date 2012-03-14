تیم ملی تنیس روی میز بانوان از سفر به مجارستان بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم ملی تنیس روی میز سه شنبه شب عازم مجارستان شود تا پیش از حضور در رقابت‎های جهانی آلمانی اردویی 10 روزه در این کشور برگزار کند اما صادر نشدن روادید برای نماینده حراست موجب شد تا این سفر در موعد مقرر انجام نشود و به امشب موکول شود.

ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، پریسا صمدی و مریم صامت ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان است که با هدایت سیما لیموچی امشب عازم مجارستان می‌شود. بانوان پینگ‌پنگ‎باز تا 4 فروردین‎ماه اردوی آماده سازی خود در مجارستان را پیگیری می‎کنند و پس از آن به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم آلمان می‎شوند.