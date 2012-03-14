رعایت "قناعت" در دید و بازدیدها/ جلب رضایت خداوند بزرگترین نشاط است

دکتر محمد فنایی اشکوری در مورد نوروز از نگاه دین و معنویت به خبرنگار مهر گفت: نوروز یک سنت باستانی ایرانی است که ریشه در ادیان الهی دارد. در روایات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و دعاهایی برای آن ذکر شده که معلوم می‎شود مورد تأیید اسلام است.

وی افزود: حتی اگر این تأییدات هم نبود باز با ارزش و مقبول بود زیرا در این سنت نکات مثبت و با ارزش فراوانی است. شاد بودن و جشن گرفتن به خاطر تحولی که در طبیعت پیش می‏آید و شکرگزاری از خدا، نظافت، بهداشت و زیبایی که هماهنگ با جریان طبیعت می‎شویم همه از آداب ارزشمند نوروز است .

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد شادیهای عمومی در دین هم اظهار داشت: وقتی از آرامش و زیبایی صحبت می‎کنیم منظور شادیها و زیباییهای انسانی و درونی است. یعنی شادی و زیبایی معقول و مقبول داشته باشیم که هماهنگ با عقلانیت و شریعت باشد. در واقع چیزی که مشروع نیست معقول و مقبول نیست و در نتیجه زیبا نیست. یعنی خود عقلانیت این سنت ما را راهنمایی می‎کند که ابراز شادی کردنها باید چگونه باشد. این شریعت است که حدود و ثغور اعمال و افعال مقبول و مطلوب را تعیین می‎کند

فنایی تصریح کرد: یک بعد زیبایی نوروز صمیمیت و مودت و محبتی است که تحکیم می‏شود. دین خواستار شادی انسان است و شادی جزئی از سعادت است منتهی شادی باید معقول و انسانی باشد و بالاترین شادی را اسلام جلب رضایت خدا می‏داند. بنابراین اگر شادیِ سطحی وکودکانه ای مانع رسیدن به شادی برتر بشود و انسان را از خدا دور کند مورد تأیید اسلام نیست.

این نویسنده و مترجم در مورد توصیه اسلام به صله رحم برای تعمیق دید و بازدیدهای نوروزی هم گفت: توصیه اکید دین به رسیدگی و رابطه صمیمی با خانواده و خویشاوندان و دوستان است. اینها جزء آداب و آموزه‎های اسلامی و دینی است اما نباید به گونه‎ای باشد که مسائل شرعی در آن رعایت نشود و زیاده‏روی و اسراف و چشم و هم چشمی در آن پیش بیاید . باید دید و بازدیها همراه با حفظ اصول معنوی و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و قناعت و بهداشت و سلامتی روان باشد.