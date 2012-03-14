انتقاد شدید نمایندگان از شوخی های گزنده رئیس جمهور با مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان طرح سئوالات از رئیس جمهور و ترک جلسه از سوی وی با بیان تذکراتی نسبت به شوخی های انجام گرفته توسط رئیس جمهور انتقاد کردند.

از جمله تذکر دهندگان محمدرضا خباز نماینده کاشمر بود که عبارت رئیس جمهور که "اگر به من کم تر از نمره 20 بدهید نامردی و بی معرفتی است" را زننده خواند و گفت حتی این عبارت را در بیان تذکرم به کار نمی برم.

خباز همچنین نسبت به این حرف رئیس جمهور که "طراح سئوال با زدن شاسی فوق لیسانس گرفته است" انتقاد کرد و گفت: طراح سئوال آقای دکتر مطهری هستند که مدرک دکترا دارند این چه حرفی است که رئیس جمهور می زند؟

همچنین چند تن دیگر از نمایندگان نسبت به ادبیات به کار گرفته از سوی رئیس جمهور انتقاد کردند که لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکرات به نوعی نشان داد که اظهارات رئیس جمهور مناسب نبوده و البته مجلس هم نیاز به تایید کسی ندارد محل قانونگذاری است و باید کارش را انجام دهد.

اخبار تکمیلی از مذاکرات مجلس متعاقبا منتشر می شود.