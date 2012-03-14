به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هیئت امنای بنیاد سعدی در هفته‌های اخیر و به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنای این بنیاد برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 9 آذر امسال در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب اساسنامه بنیاد سعدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور و رئیس این شورا به واحدهای ذیربط خبر داده و گفته بود که معاون اول رئیس جمهور هم به عنوان رئیس هیئت امنای آن منصوب شده است.

وی همچنین تاکید کرده بود که فعالیت بنیاد سعدی به طور رسمی تا پیش از آغاز سال نو کلید می‌خورد.

محمدحسن قریبی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از قوت گرفتن احتمال ریاست رئیس این فرهنگستان بر بنیاد سعدی خبر داد و گفت: آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور از پذیرش مسئولیت این بنیاد توسط آقای حداد عادل استقبال کرده و به زودی فعالیت این بنیاد رسماً آغاز می‌شود.

این در حالی است که بیش از نیمی از اعضای هیئت امنای بنیاد سعدی را (6 نفر اصلی) اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل می‌دهند و این افراد به اتفاق خواهان قبول مسئولیت ریاست بنیاد مذکور از سوی غلامعلی حداد عادل ریئس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.

بر اساس اساسنامه بنیاد سعدی، مراکز سه گانه مرتبط با امر گسترش زبان فارسی در خارج از کشور که هم‌اکنون در وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی (شورای گسترش زبان و ادب فارسی) و علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی) فعال هستند، پس از انحلال در بنیاد مذکور ادغام می‌شوند.