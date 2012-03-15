"چرمله علیا" از روستاهای قدیمی با آداب و رسوم کهن است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفند ماه یادآور نو شدن و ورود به سال نو و بهار، تجلی زیبائی است با نزدیک شدن به روزهای پایان سال و تلاش مردم برای ورود بهتر به سال نو برنامه ریزی برای ایام تعطیل آغاز می شود و چه فرصت و زمانی بهتر از روزهای زیبای بهار برای گذران این اوقات برای سفر به مناطق دیدنی کشورمان است، از جمله کرمانشاه که با داشتن مناطق فراوان گردشگری که هر نقطه از آن به راستی شناسنامه ای برای بازگو کردن تاریخ خود و این استان است.



روستای چرمله علیا از شمال به ارتفاعات بیرو بدر و از شمال غربی به ارتفاعات پریشان ختم می شود.



به دلیل بافت این روستا از آب و هوایی معتدل در بهار و تابستان برخوردار و در زمستان دارای آب و هوایی سرد است.



زبان و مذهب مردم و سابقه قدمت این روستا



این روستا به لحاظ قدمت دارای تاریخی کهن است و سابقه سکونت در آن طولانی است و ساختمان حمام قدیمی این روستا که قدمت آن به دوران قاجار باز می گردد خود گواهی بر آن است.



زبان مردم این روستا کردی و دارای مذهب شیعه هستند.



جاذبه فرهنگی این روستا



از جاذبه های فرهنگی روستای چرمله علیا بازی های محلی آن است.



یکی از این بازی ها بازی گرزان است که در بین افراد قوی روستا باب و این بازی با چوب های خاص انجام می شود.



پوشاک مردم این روستا محلی است که با طرح ها و رنگ های متفاوت و زیبا دوخته می شود. پوشاک مردان این روستا شامل عرق چین، سربند، فقیانه، کوله و پوشاک زنان نیز شامل سربند، زیرپوش، پیراهن بلند پر چین و قبا است.



معروف ترین صنایع دستی این منطقه قالی است.



نقاط گردشگری و دیدنی این روستا



از نقاط دیدنی این روستا آبشار پریشان است که از ارتفاعات پریشان سرچشمه می گیرد. این آبشار در بهار و تابستان بسیار تماشایی است. کوه بدر یکی دیگر از نقاط دیدنی این منطقه است که در شمال روستا قرار دارد.



همچنین به دلیل موقعیت خاصی که به سبب نعمت وجود این آبشار است این منطقه زیستگاه گونه های متنوع گیاهان از قبیل گیاهان دارویی مثل گل سفید و شاه تره است.



این روستا به دلیل استقرار آن در دره دارای کوچه های پیچ پیچ نسبتا پهن است.



از مهم ترین سوغات این روستا می توان به فرآورده های لبنی مثل کشک، دوغ، ماست و کره اشاره کرد.



این روستا از طریق شهرهای همدان، اسدآباد، قروه و سنقر قابل دسترسی است و راه های منتهی به این روستا از طریق شهرهای نام برده شده اتومبیل رو و آسفالت است.



معاون صنایع دستی و سنتی استان کرمانشاه گفت: روستای نام برده مثل تمام روستاهای زیبای هدف گردشگری از نقاط قوت فراوان برای جذب گردشگر برخوردار است.



نصرت الله سپهر افزود: این برخورداری به برکت زیبایی های خدادادی و فرصت های ویژه ای است که خود این روستا ها دارند و تمام سعی ما حمایت از این فرصت های ویژه است.



براساس این گزارش، این روستا که یکی از 14 روستای هدف در مبحث گردشگری است که در جریان سفر هیئت دولت به استان به تصویب رسید می تواند در تمام ایام سال به خصوص در ایامی چون نوروز پذیرای گردشگران و مسافران باشد.

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بهناز لیلیان