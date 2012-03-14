دستور اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در 18 اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد روز گذشته طی یک فرمان حکومتی به شماره 113 زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سوریه را تعیین کرد. این انتخابات هفتم می (18 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

انتخابات پارلمانی هفتم می نخستین انتخابات در سوریه پس از برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور است که در 26 فوریه برگزار شد.

قانون اساسی جدید سوریه اصل 8 قانون سابق که حزب بعث این کشور همه امور را در اختیار داشت حذف و ضمن برقراری نظام چندحزبی در سوریه دوران ریاست جمهوری در این کشور را به 2 دوره 7 ساله محدود کرده است.