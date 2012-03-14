به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری طی تذکر قانون اساسی که بعد از پایان سخنان رئیس جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس مطرح شد، با بیان اینکه موضوع طرح سوال از رئیس جمهور از نظر شکلی باعث تقویت نظام، دولت و مجلس شد گفت: متاسفانه از نظر محتوا مسایلی مطرح شد که اصلاً مورد قبول نبود.

وی افزود: دراصل 122 و 123 قانون اساسی به صراحت آمده است که رئیس جمهور باید در مقابل ملت، رهبری و مجلس مسئول باشد و در اصل 123 هم آمده است که رئیس جمهور در مقابل مصوبات مجلس مسئولیت دارد اگرچه اسم رئیس جمهور با صراحت عنوان نشده است.

یوسف نژاد خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت:‌ هنگامی که ‌آقای احمدی‌نژاد عنوان می کند که سئوالات مطرح شده توسط نمایندگان در حوزه اختیارات من نیست جنابعالی باید در دفاع از قانون اساسی اظهار نظر می کردید.

وی ادامه داد: اینکه رئیس جمهور عنوان می کنند سوالات مطرح شده ارتباطی با من ندارد مخالف اصل 123 قانون اساسی بود و در اینجا انتظار بود شما دفاع قاطعی از مجلس می‌کردید.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: بنده از نظر قواعد برگزاری جلسه مشکلی ندیدم ، البته ما برخلاف اظهارات رئیس جمهور معتقدیم در مورد قانون ورزش تاخیری صورت گرفت که این تخلف بود. مسئول اجرای امور رئیس جمهور است و اشکالات ایشان به سئوالات نمایندگان وارد نیست.