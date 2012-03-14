به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و بعد از سخنان رئیس جمهور در تذکر قانون اساسی گفت: نجابتی که امروز آقای لاریجانی در جلسه سوال از رئیس جمهور به خرج داد بیش از حد بود. واقعاً ‌رئیس جمهور به هیچ یک از سوالات جدی و اساسی 79 نماینده سوال کننده جواب نداد و به نوعی به همه سوال کنندگان توهین شد.

وی افزود: رئیس جمهور در سخنان خود چند بار به نمایندگان توهین کرد. بنده به عنوان رئیس فراکسیون دانشگاهیان در حال حاضر فعالیت می‌کنم آیا واقعاً‌ مدرک با زدن شاسی بیرون آمده است که رئیس جمهور این گونه سخن می گوید.

کواکبیان تصریح کرد: تمامی سوالات مطرح شده براساس اصل 22 قانون اساسی بود و سخن رئیس جمهور که عنوان کرد سوالات در حوزه اختیارت من نبوده قابل قبول نیست.

وی همچنین به سخنان مطرح شده توسط رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس اشاره کرد و گفت: گاهی یک فرد در وزارتخانه دولت احمدی‌نژاد به دلیل عضویت در یک ستاد نمی تواند استخدام شود اما ایشان در مجلس از آزادی بیان سخن می‌گویند.

کواکبیان ادامه داد: رئیس جمهور عنوان می‌کنند که من 11 روز خانه نشینی نکردم پس چرا همه وزرا به ملاقات وی رفتند و التماس کردند که به سر کار برگردد.

نماینده مردم سمنان با اشاره به اینکه رئیس جمهور به هیچ یکی از سوالات نمایندگان به درستی جواب نداد گفت: احمدی‌نژاد عنوان می‌کند که متکی ماموریتی برای سفر به سنگال نداشته است اما باید به این سوال جواب دهد که چرا هواپیما و مجوز سفر در اختیار متکی قرارگرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه افتخار می‌کنیم طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم مطرح شد و ما این تابو را شکستیم گفت: رئیس جمهور واجب‌الحضور بود که به مجلس بیاید و اینکه عنوان کردند من به خواسته هیات رئیسه آمدم خوب نیست.

کواکبیان افزود: ما 79 نماینده سوال کننده از رئیس جمهور به علی مطهری افتخار می‌کنیم که به نمایندگی از ما سوالات را از رئیس جمهور مطرح کرد.

وی همچنین تاکید کرد:‌ نمایندگان به هیچ عنوان کینه‌ای به احمدی‌نژاد ندارند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: مجلس از نظر آیین نامه نمی توانست جور دیگر رفتار کند.

همچنین علی اصغر زارعی از نمانیدگان حامی دولت و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با تذکر آیین نامه داخلی مجلس گفت: بنده پیش‌بینی می‌کردم وقتی سوالات از رئیس جمهور مطرح شود برخی جواب‌های ایشان را نپذیرند البته ما هم همه پاسخ‌ها را نپسندیدیم. اما وقتی مطابق آیین نامه مطالب مطرح شده است دیگر جایی برای ادامه دادن بحث در صحن مجلس وجود ندارد و آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس باید تذکر می‌داد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر زارعی گفت: بنده در این جلسه بارها تقاضا کردم که بحث نمایندگان خاتمه پیدا کند و امیدوارم دیگر تذکر ندهند.