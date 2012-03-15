به گزارش خبرنگار مهر، سال 90 رو به پایان است و مسافران نورورزی در آستانه سرازیر شدن به راههای کشور. در این میان وعده احداث هزار سرویس بهداشتی و مجتمع بین راهی مسئولان میراث فرهنگی که قرار بود تا پایان امسال در هر 25 کیلومتر از جاده‌های کشور ساخته شود باز هم عملی نشد.

مجتمعهای بین راهی آبرودار انگشت شمارند

این هفته عضو هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: تعداد مجتمع های بین راهی مناسب که بتواند آبرویی نزد گردشگران داخلی و خارجی نگه دارد در کشورمان انگشت شمار است.

اصغر توکلی د گفت: وضعیت نامناسب مجتمع ها و سرویس های بهداشتی بین راهی در بسیاری از مسیرها آنقدر نامناسب هست که نمی توان تورهای گردشگری را به آنجا برد ولی در عوض تنها برخی از آنها که به تازگی ساخته شده اند توان پذیرش مناسب از مهمان را دارند.

کوبه های در مسجد آقا بزرگ کاشان به سرقت رفت

خبر رسید که این هفته کوبه های در مسجد آقا بزرگ کاشان که قدمتی 170 سال دارند و جزو قدیمی‌ترین کوبه‌های ایران بودند در روزهای گذشته به سرقت رفت.

تنها واکنش سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان به این اقدام اعلام هشدار به هیات امنای مساجد، بقاع متبرکه و مالکان خانه های تاریخی این شهرستان بود به نحوی که در اطلاعیه این اداره کل به مالکان خانه های تاریخی اعلام شده است: پس از اخذ گزارشهایی مبنی بر چند فقره سرقت اشیای تاریخی، یگان حفاظت این اداره ضمن هماهنگی و مکاتبه با نیروی انتظامی و نیز مراجع قضایی اقدام های حفاظتی لازم را معمول داشته است.

تردید باستان شناسان درباره کاربری تصفیه خانه چغازنبیل

گریشمن کاوشگر معبد چغازنبیل بر این باور بود که محوطه پشت این معبد تصفیه خانه آب بوده است اما اکنون برخی از باستان شناسان این نظریه را با شک و تردید بررسی می‌کنند و احتمال می‌دهند که این سازه محلی برای دفع آبهای سطحی معبد بوده باشد.

قاچاقچیان درکمین آثاربی‌شناسنامه

قاچاق آثار باستانی یکی از مشکلات میراث ملی است که برای مقابله با آن بارها موزه داران و کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند این آثار شناسنامه‌دار شوند اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان همچنان این آثار از کشور خارج و در بازارهای بین المللی حراج می‌شود.

محمد تقی هاشمیان، مدیرعامل موسسه پژوهشی تاریخ و تمدن شرق، مدیر یکی از مطرح ترین موزه های خصوصی کشور است که در این موزه خصوصی، گنجینه ای شامل نسخ و نمونه های خطی کلام الله مجید، آثار علمی و ادبی سده های پیشین، کلکسیونی از مهره ها و نگین های تاریخی، سکه های باستانی و مجموعه‌ای از آثار نقاشی، تجسمی و خوشنویسی دیروز و امروز ایران را گردآوری کرده است.

نمایشگاه عکس تهران شهر خاطره

این هفته کانون حافظان میراث فرهنگی تهران نمایشگاه عکس طهران شهر خاطره را برپا کرد. این نمایشگاه از 23 اسفند ماه تا روز بیست و پنجم ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه تعدادی عکس تهیه شده از تهران قدیم به منظور معرفی هر چه بیشتر تهران به مردم شهر نمایش داده می شود.

نخستین نشست خبری رئیس میراث فرهنگی

رئیس سازمان میراث فرهنگی این هفته در نخستین نشست رسانه‌ای خود درباره عدم بازگشت کارکنان انتقالی، معرفی افراد تلاشگر در حوزه گردشگری، لغو روادید گردشگران مذهبی به سه شهر شیراز، مشهد و قم، آغاز به کار کمیته طبیعتگردی و تعامل مدیران این سازمان با خبرنگاران صحبت کرد.

موسوی درباره بازگشت کارمندان انتقالی معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و پژوهشکده باستان شناسی از شهرهای شیراز و اصفهان به استان تهران گفت: برنامه ای برای بازگشت این کارکنان نداریم، اما اعتقاد دارم که اصل انتقال منوط به تصمیم یک فرد نیست و صرف حضور کارمندان در تهران مسائل حل نمی شود، از سوی دیگر هر اتفاقی اثرات کوتاه مدت و دراز مدتی دارد، شاید این موضوع اثر خود را در کوتاه مدت نشان ندهد اما معتقدم انتقال کارمندان در دراز مدت موجب دستیابی به دستاوردهای علمی بیشتری خواهد شد.

در دسترس ترین مسئول در سازمان میراث فرهنگی هستم!

وی در رابطه با روند پاسخگویی مسئولان سازمان میراث فرهنگی به رسانه ها که مدتی است با مشکل مواجه شده است، گفت: من در دسترس ترین مسئول در میراث فرهنگی هستم اما سخنرانی و مصاحبه برایم سخت است. در همین مراسم توافق می کنیم که هر سوالی که از مسئولان سازمان میراث فرهنگی هست به روابط عمومی انتقال داده شود تا در سریعترین زمان ممکن به آن پاسخ بدهیم اما می دانیم که پاسخ ها باید در رده مدیریتی داده شود.

وی همچنین درباره لغو روادید برای گردشگران مذهبی سه شهر قم، شیراز و مشهد بیان کرد: لایحه آن در دولت در حال نهایی شدن است و امیدواریم تا قبل از پایان سال آن را تقدیم دولت و مجلس کنیم.

موسوی گفت: اگر از شیعیان دنیا تعداد محدودی گردشگر ورودی داشته باشیم می توانیم زودتر از موعد به سند چشم انداز توسعه گردشگری دست پیدا کنیم.

تعلیق 50 آژانس مسافرتی

مدیران 50 آژانس گردشگری هوایی در اعتراض به تعلیق دفتر خدمات مسافرت هوایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری در مقابل این سازمان تجمع کرده‌اند. این دفاتر خدمات مسافرتی به علت گرانفروشی تعطیل شدند.

همزمان با فرارسیدن ایام نوروز هتلهای تهران از 30 تا 50 درصد تخفیف می دهند و تورهای تهران گردی نیز برپا می شود. این موضوع را مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نشست ستاد تسهیلات سفر گفت.