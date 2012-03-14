حمید درخشان امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی فینال جام حذفی و آخرین وضعیت تیم شاهین ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم مردم ایران شاهد بازی خوبی باشند، بازیکنان ما برای این بازی انگیزه زیادی دارند اما نباید از این نکته غافل شویم که استقلال تیم بزرگی است.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به اینکه بازی فینال به صورت تک بازی است، بازیکنانم باید در این دیدار باهوش باشند و به آنها تأکید کرده ام که جایی برای اشتباه کردن وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال بوشهر با تأکید بر اینکه با قهرمانی در جام حذفی می توانیم هدیه نوروزی بزرگی به مردم استان بوشهر بدهیم، اظهار داشت: مطمئن باشید قهرمانی در جام حذفی تأثیر بزرگی بر فوتبال بوشهر و حتی ورزش این استان خواهد داشت، اگر این امر اتفاق بیفتد بدون شک مسئولان استانی نیز پس از آن وارد عمل خواهند شد و نتیجه آن ایجاد تغییر و تحولات بزرگ در جامعه فوتبال بوشهر خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود، وزارت نفت طبق مصوبه هیئت دولت بودجه 5 میلیارد تومانی را در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار داده و این اداره نیز بخشی از این پول را در اختیار باشگاه شاهین قرار دهد، خاطرنشان کرد: متأسفانه تا این لحظه این امر تحقق پیدا نکرده است، من امیدوارم قبل از بازی فینال این اتفاق بیفتد چون پس از آن تأثیر گذاری خود را از دست می دهد. تزریق پول به باشگاه شاهین پیش از بازی فینال تأثیرات مثبت زیادی از نظر روحی و روانی بر روی بازیکنان ما خواهد گذاشت که من این قول را می دهم نتیجه این تأثیرات را در بازی فینال خواهید دید.

درخشان در پاسخ به این پرسش که آستانه تحمل شما در خصوص مشکلاتی که وجود دارد، چقدر است، گفت: با وجود مشکلاتی که وجود دارد تا اینجای کار نیز آستانه تحمل من فراتر از حد معمول بوده است. در حال حاضر کار کردن در چنین شرایط سختی که در باشگاه شاهین بوشهر وجود دارد، خیلی دشوار است، دعا می کنم که هیچ مربی گرفتار شرایطی که من گرفتار آن شده ام نشود چون این شرایط اجازه تفکر و تمرکز را از هر مربی می گیرد.

وی در خاتمه در خصوص اینکه آیا از جاسم کرار در بازی فینال جام حذفی استفاده خواهید کرد، گفت: با توجه به مصدومیتی که کرار دچار آن شده است، بعید می دانم بتوانیم مقابل تیم استقلال از این بازیکن استفاده کنیم، ضمن اینکه ما در این بازی مسعود نظرزاده را نیز به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.

بیست و پنجمین فینال جام حذفی ساعت 15 روز پنجشنبه - 25 اسفند - در ورزشگاه حافظیه شیراز بین تیمهای فوتبال شاهین و استقلال برگزار می شود.