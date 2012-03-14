چهار طرح شهرداری قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، داود محمدی منتخب مردم در مجلس نهم، مسعود نصرتی شهردار، جمعی از مدیران شهری بهره برداری از چهار طرح عمرانی، خدماتی شهرداری قزوین آغاز شد.



راه اندازی سامانه 137 شهرداری



سامانه 137 از جمله طرحهای افتتاح شده شهرداری قزوین است.



با راه اندازی این سامانه که به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد با ضبط تلفنی تماس های مردم، مشکلات و درخواست های شهری شناسایی شده و در دستور رسیدگی در کمتر از 24 ساعت قرار می گیرد.



این سامانه به منظور ارتباط سریع و آسان مردم با شهرداری و مدیران شهری و کاهش هزینه و مراجعه حضوری و تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده است.



پل مکانیزه عابر پیاده



همچنین اولین پل مکانیزه عابر پیاده در چهار راه ولیعصر قزوین به بهره برداری رسید.



این پل با 63 متر طول اولین پل مکانیزه استان است که به صورت مشارکتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شده است.



همچنین نگهداری و سرویس دهی و خدمات پل به مدت 12 سال ضمانت شده است تا مشکلی برای شهروندان در زمان استفاده ایجاد نشود.



برای احداث این پل مکانیزه 500 میلیون تومان هزینه شده است.



ایستگاه مکانیزه اتوبوس



ایستگاه مکانیزه اتوبوس رانی قزوین از دیگر طرحهایی بود که صبح امروز چهارشنبه افتتاح شد و مورد استفاده مردم قرار گرفت.



این ایستگاه که دارای امکانات رفاهی، تلویزیون، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، مونیتور اعلام زمان انتظار اتوبوس و 64 صندلی برای استراحت مسافران است بالغ بر 140 میلیون تومان هزینه داشته است.



این ایستگاه در محل پر ترافیک و ورودی شهر قزوین قرار دارد و روزانه 45 هزار نفر از این ایستگاه با اتوبوس به سایر نقاط شهری سفر می کنند.



افزایش ناوگان اتوبوسرانی



همچنین صبح امروز 35 دستگاه اتوبوس جدید و مدرن وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قزوین شد.



این اتوبوس ها با چهار میلیارد و 900 میلیون تومان هزینه خریداری و وارد شبکه اتوبوسرانی برای جابجایی مسافران درون شهری قزوین شده است.



منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین در مراسم افتتاح طرح های شهرداری قزوین گفت: شهرداری از نهادهایی است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و در این بخش هر چقدر بتوانیم خدمات بیشتری ارائه کنیم میزان رضایت مندی مردم افزایش می یابد.



وی افزود: صنعت حمل و نقل پیچیده و هزینه بر است و کوچکترین وقفه در خدمات رسانی آن جامعه را دچار چالش و مشکلات

جدی می کند لذا برنامهد ریزی اصولی در این زمینه ضروری است.



این مسئول یادآورشد: هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد تحول در حمل و نقل کشور شده و اگر بتوانیم با فرهنگ سازی مردم را به سمت استفاده از خودروهای عمومی سوق دهیم در کاهش هزینه های عمومی تاثیرگذار خواهد بود.



حبیبی بیان کرد: هر چند شهر قزوین در زمره شهرهای بزرگ قرار دارد اما ترافیک پیچیده و سنگینی ندارد و با درایت خوب

شورا و شهرداری این شهر با برنامه ریزی مناسب و طرحهای دردست اجرا و نیز افزایش ناوگان اتوبوس رانی و تاکسیرانی

جابجایی مردم با سهولت انجام می شود.



وی تصریح کرد: در آستانه سال جدید خوشبختانه با افتتاح طرح های عمرانی هدیه مناسبی به مردم شهر قزوین داده شد که از دست اندرکاران طرحها تقدیر می کنیم.



در این مراسم مسعود نصرتی شهردار قزوین هم از فعالیتهای انجام شده گزارش کوتاهی ارائه کرد.



محمد حسن ایرانخواه مدیرعامل اتوبوسرانی قزوین هم گفت: تمامی اتوبوس های فرسوده شهر قزوین تا پایان سال آینده جمع آوری و خودروهای جدید، جایگزین آنها خواهد شد.



وی راه اندازی سیستم انتظار اتوبوس را از طرحهای شاخص این سازمان دانست و اظهارداشت: با راهداندازی این سیستم، مدیریت زمان و نظارت بر فعالیت رانندگان اتوبوس زمینه افزایش رفاه عمومی در شهر قزوین فراهم شده است.