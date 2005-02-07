دويست سكه بهار آزادي جايزه بخش جنبي جشنواره

به گزارش خبر نگار سينمايي مهر در اين مراسم كه اجراي آن توسط داريوش كاردان انجام خواهد شد،‌ شانزده نهاد و سازمان برگزيدگان خود را اعلام مي‌كنند .

ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ستاد احيا امر به معرف و نهي از منكر، سازمان ملي جوانان، شركت توانير، سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، جشنواره روستا، انجمن مديران توليد سينماي ايران، نيروي انتظامي، وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاييه، انجمن صنفي ويديو رسانه، گل‌آقا، برنامه‌ريزي امور رسانه‌ها و ارتباطات رياست جمهوري، شركت ملي فرش ايران، انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا و هلال احمر در اين مراسم به برگزيدگان خود جايزه مي دهند .

به گزارش مهرجايزه نهادها و سازمان‌هاي شركت‌كننده حداقل ده سكه بهار آزادي تعيين شده است و سازمان ملي جوانان در اين حركت فرهنگي با اهداي 50 سكه بهار آزادي به برگزيدگان خود بالاترين رقم جايزه را تقبل كرده است.

اداره كل نظارت و ارزشيابي نيز به بهترين سينما، مدير سينما، متصدي نمايش، متصدي گيشه، متصدي خدمات و سركنترلر سينما جوايزي اهدا خواهد شد.