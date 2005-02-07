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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۳:۲۵

توسط نهادها و ارگان هاي دولتي و بخش خصوصي اهدا مي شود

دويست سكه بهار آزادي جايزه بخش جنبي جشنواره

مراسم اختتاميه بخش جنبي جشنواره فجر صبح روز چهارشنبه راس ساعت 10 در محل سينما صحرا برگزار مي‌شود.

به گزارش خبر نگار سينمايي مهر در اين مراسم كه اجراي آن توسط داريوش كاردان انجام خواهد شد،‌ شانزده نهاد و سازمان برگزيدگان خود را اعلام مي‌كنند .

 ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ستاد احيا امر به معرف و نهي از منكر، سازمان ملي جوانان، شركت توانير، سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، جشنواره روستا، انجمن مديران توليد سينماي ايران، نيروي انتظامي، وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاييه، انجمن صنفي ويديو رسانه، گل‌آقا، برنامه‌ريزي امور رسانه‌ها و ارتباطات رياست جمهوري، شركت ملي فرش ايران، انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا و هلال احمر در اين مراسم به برگزيدگان خود جايزه مي دهند . 

به گزارش مهرجايزه نهادها و سازمان‌هاي شركت‌كننده حداقل ده سكه بهار آزادي تعيين شده است و سازمان ملي جوانان در اين حركت فرهنگي با اهداي 50 سكه بهار آزادي به برگزيدگان خود بالاترين رقم جايزه را تقبل كرده است.

 اداره كل نظارت و ارزشيابي نيز به بهترين سينما، مدير سينما، متصدي نمايش، متصدي گيشه، متصدي خدمات و سركنترلر سينما جوايزي اهدا خواهد شد.

کد مطلب 155993

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