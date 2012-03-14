  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

مومنی به مهر خبر داد:

100 هزار خودروی فرسوده از جاده های کشور خارج شد

100 هزار خودروی فرسوده از جاده های کشور خارج شد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از خروج حدود 100هزار دستگاه خودروی فرسوده از سطح جاده های کشور طی سال جاری خبر داد.

سردار اسکندرمومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته این تعداد خودروی اسقاطی حدود 12 درصد به نسبت خروج خودروهای فرسوده های پارسال کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه  خودروهایی با عمر بیش از35 تا 40 سال در جاده های کشور مشاهده می شود، افزود: این خودروها به علت امنیت کم آنان به ارابه های مرگ در جاده های کشورشناخته می شوند که برای خود سرنشین و سایر رانندگان درجاده ها حادثه آفرین هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، خودروی سالم را یکی ازعوامل مهم در کاهش مسائل تلفات جاده ای در کشور دانست و گفت: برای نوسازی حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور فکر اساسی کرد.

مومنی ادامه داد: متاسفانه عمر خودروها در ایران بالا است و این یک واقعیت است و همه مسئولان امر باید این موضوع را بپذیرند.

وی خواستار تمهیدات بیشتری برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور شد و افزود: نوسازی خودروها در کشور باید با سرعت بیشتری انجام شود.

کد خبر 1559935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها