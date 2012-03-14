100 هزار خودروی فرسوده از جاده های کشور خارج شد

سردار اسکندرمومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته این تعداد خودروی اسقاطی حدود 12 درصد به نسبت خروج خودروهای فرسوده های پارسال کمتر بوده است.



وی با بیان اینکه خودروهایی با عمر بیش از35 تا 40 سال در جاده های کشور مشاهده می شود، افزود: این خودروها به علت امنیت کم آنان به ارابه های مرگ در جاده های کشورشناخته می شوند که برای خود سرنشین و سایر رانندگان درجاده ها حادثه آفرین هستند.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، خودروی سالم را یکی ازعوامل مهم در کاهش مسائل تلفات جاده ای در کشور دانست و گفت: برای نوسازی حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور فکر اساسی کرد.



مومنی ادامه داد: متاسفانه عمر خودروها در ایران بالا است و این یک واقعیت است و همه مسئولان امر باید این موضوع را بپذیرند.



وی خواستار تمهیدات بیشتری برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور شد و افزود: نوسازی خودروها در کشور باید با سرعت بیشتری انجام شود.