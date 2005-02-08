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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۳:۳۴

دراولين مراسم اختتاميه بيست و سومين جشنواره فيلم فجر

برگزيدگان مسابقه بين‌الملل امشب معرفي مي‌شوند

بخش مسابقه بين‌الملل جشنواره فجر امشب برگزيدگان خود را مي‌شناسد.

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر مراسم اختتاميه اين بخش كه اجراي آن را عليرضا شجاع ‌نوري بر عهده دارد، راس ساعت 20 در محل تالار وحدت برگزار مي‌شود.
در اين مراسم برگزيدگان سه بخش مسابقه بين‌الملل، معناگرا و آسيا معرفي خواهند شد.
رييس هيات داوران بخش بين‌الملل آتيلا دورساي و رييس بخش آسيا كمارل عارفين است. هيات داوران بخش معناگرا نيز فردي را در سمت رييس ندارد.
به گزارش مهر در بخش مسابقه سينماي آسيا به سه فيلم جوايزي اهدا مي‌شود و بهترين فيلم، بهترين كارگرداني و بهترين فيلمنامه معرفي خواهند شد.
مسابقه بين‌الملل هفت برگزيده دارد: بهترين فيلم بلند، بهترين كارگرداني، بهترين فيلمنامه، بهترين بازيگر، بهترين دستاورد هنري يا فني و بهترين فيلم كوتاه داستاني.
همچنين چهار فيلم در بخش سينماي معناگرا برگزيده مي‌شوند. جايزه‌هاي بهترين فيلم، بهترين كارگرداني و بهترين فيلمنامه در اين بخش اهدا خواهد شد.
کد مطلب 155994

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