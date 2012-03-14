  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

نادران در صحن علنی اعلام کرد؛

تهیه طرح استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی

تهیه طرح استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی

نماینده تهران از تهیه طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی تهیه شده و صبح امروز به امضاء نمایندگان رسید.

وی دلیل طرح این استیضاح را انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: قصد ما این بود که این طرح در جلسه امروز اعلام وصول شود که شما از ما خواستید که به جریان انداختن آن را به 15 فروردین موکول کنیم.

نادران گفت: خبرهایی که رسیده حاکی از آن است که بعد از ظهر امروز مرتضوی منصوب می شود و مجلس هم تا 15 فروردین جلسه ای ندارد. استدعا دارم اگر در زمان تعطیلات مجلس آقای مرتضوی منصوب شد اجازه دهید در 15 فروردین این طرح اعلام وصول شود.

باهنر که ریاست جلسه را بعد از لاریجانی عهده دار شد در پاسخ به این اظهارات نادران گفت: حتی اگر امروز طرح را به هیات رئیسه می دادید ما حق داشتیم امروز یا جلسه بعد آن را اعلام وصول کنیم اما گویا شما قصد داشتید امروز اطلاع رسانی کنید که از شما ممنونیم.

کد مطلب 1559952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها