تهیه طرح استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی تهیه شده و صبح امروز به امضاء نمایندگان رسید.

وی دلیل طرح این استیضاح را انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: قصد ما این بود که این طرح در جلسه امروز اعلام وصول شود که شما از ما خواستید که به جریان انداختن آن را به 15 فروردین موکول کنیم.

نادران گفت: خبرهایی که رسیده حاکی از آن است که بعد از ظهر امروز مرتضوی منصوب می شود و مجلس هم تا 15 فروردین جلسه ای ندارد. استدعا دارم اگر در زمان تعطیلات مجلس آقای مرتضوی منصوب شد اجازه دهید در 15 فروردین این طرح اعلام وصول شود.

باهنر که ریاست جلسه را بعد از لاریجانی عهده دار شد در پاسخ به این اظهارات نادران گفت: حتی اگر امروز طرح را به هیات رئیسه می دادید ما حق داشتیم امروز یا جلسه بعد آن را اعلام وصول کنیم اما گویا شما قصد داشتید امروز اطلاع رسانی کنید که از شما ممنونیم.