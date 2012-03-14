مدارس کرمان آماده اسکان مهیمانان نوروزی هستند

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: امسال نیز همچون سالهای گذشته آموزش و پرورش آمادگی لازم برای پذیرایی از میهمانان نوروزی را دارد و با تمام توان در این مسیر برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به وجود مرکز اسکان در همه شهرستانهای کرمان اظهارداشت: در مجموع در استان سه هزار و 236 کلاس درس برای اسکان میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است و با تشکیل ستادهای اسکان میهمانان خدمات مورد نیاز به آنها ارائه می شود.

وی همچنین از اختصاص 594 کلاس درس برای تجهیز ویژه خبر داد و گفت: در این زمینه نسبت به سال گذشته 71 درصد رشد را شاهد هستیم و تلاش شده است و با تجهیز این کلاسها به امکانات مورد نیاز رفاه کامل را مهیا کنیم.

شیخ بهایی افزود: بهترین مدارس و کلاسهای درس برای اسکان میهمانان در نظر گرفته شده است و ستادهای اسکان نیز از 27 اسفند ماه رسما کار خود را آغاز می کنند.

