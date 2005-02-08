25 درصد زندانيان كارت مهارت حرفه آموزي گرفتند

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : زندانيان در محيط زندان و در ارتباط با مشاغل مختلف حرفه آموزي مي كنند و با حمايت واحد مراقبت پس از خروج در بيرون از زندان مشغول به كار مي شوند .

وي افزود : واحد مراقبت پس از خروج تسهيلاتي را به زندانيان ارائه مي كند تا با استفاده از اين تسهيلات زندانيان براحتي پس از خروج از زندان مشغول به كار شوند و اين امر مي تواند عامل پيشگيرانه مناسبي از جرم باشد.

سالاركيا تصريح كرد : در گواهينامه ها ومدارك تحصيلي كه زندانياني در محيط زندان دريافت مي كنند ذكري از گذران اين دوره ها در محيط زندان نمي شود.

معاون دادستان در امور زندانها خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه مدت زماني از ارائه كارت مهارت به زندانيان نمي گذرد و چنين طرحي بتازگي آغاز شده به همين دليل تاكنون درصد كمي موفق به دريافت اين كارت نشده اند اما در نظر داريم با توجه به استقبال زندانيان اين طرح را به صورت گسترده در محيط زندان گسترش دهيم .