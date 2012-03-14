به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسایی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در خصوص سخنان امروز رئیس جمهور در پاسخ به 79 نماینده مجلس گفت: طبیعی است که جواب های نمایندگان مجلس هوی رئیس جمهور بود و سئوالی که با رویکرد های باشد طبیعی است که در برابرش هوی شنیده می شود.

وی با بیان اینکه اصل اتفاق سئوال از رئیس جمهور خوب بود گفت: اینکه این زخم همچنان کهنه بماند و عده ای همچنان از این زخم استفاده کنند خوب نبود لذا حضور امروز رئیس جمهور و بسته شدن سئوال از وی اتفاق بسیار خوبی است.

رسایی گفت ریشه برخی مشکلاتی که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد در درون مجلس است بنده حدود یک سال قبل در نطقم اعلام کردم که باید مجلس شفاف شود تا اثرگذاری بیشتری بر قوا داشته باشد.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان با فشار یک دکمه فوق لیسانس گرفته اند گفت: اشاره امروز رئیس جمهور به قانون انتخابات بود که نمایندگان مجلس هشتم بسیاری از رقبا را از عرصه خارج کردند و برای یک دوره نمایندگی یک مدرک تحصیلی در نظر گرفتند.

وی با اشاره به انتقاد رئیس جمهور از رئیس مجلس گفت: امروز اینگونه است که اگر فردی علیه علی لاریجانی رئیس مجلس سخن بگوید قوه قضائیه به شدت برخورد می کند در طی دو هفته گذشته یک طلبه در شهر قم به دلیل پرسیدن 10 سئوال از لاریجانی بازداشت شده است و حتی دبیر سیاسی 9 دی به دلیل چاپ یک مطلب در مورد ایشان بیش از 6 روز در انفرادی به سر برد.

نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال که برخی از نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور از استیضاح وی سخن می گویند، گفت: بنده استیضاح رئیس جمهور را درست نمی دانم.

رسایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص لحن و جواب های رئیس جمهور چیست گفت: جواب ها و لحن احمدی نژاد برای ما قابل پیش بینی بود وی در خصوص هدفمندی یارانه ها و مترو به خوبی پاسخ داد.

وی ادامه داد در خصوص بحث خانه نشینی 11 روزه رئیس جمهور به اعتقاد من رئیس جمهور به صورت غیر رسمی عذرخواهی کرد و همینطور که به این موضوع نپرداخت به این معنی بوده که خانه نشینی اشتباهی بوده که انجام داده است.

وی گفت: خانه نشینی 11 روزه رئیس جمهور به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

وی در خصوص ادبیات به کارگرفته شده از سوی رئیس جمهور در این جلسه اشاره کرد و گفت: وقتی سئوال کنندگان در یک سال گذشته از ظرفیت مجلس و رسانه های همسو با خود برای انتقاد و حمله به رئیس جمهور استفاده می کنند طبیعی است که اینگونه سخنان مطرح شود.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: اخیرا یکی از رسانه ها در خبری مطرح کرد که عده ای از طرفداران دولت قصد آبستراکسیون دارند اما باید بگویم این شایعه خودساخته محور بسیاری از تحلیل ها و به آشوب کشاندن فضای روانی کشور بود. در حالیکه ما معتقدیم آبستراکسیون هیچ وجهی نداشت و جلسه سئوال برای رفع ابهامات بود.

وی با بیان اینکه معتقدم شرایط فعلی مناسب طرح سئوال از رئیس جمهور نبود و این اتفاق می توانست بعد از عید نوروز برگزار شود گفت: تعدادی از نمایندگان رئیس جمهور در جلسات غیر عمومی عنوان کردند که تنها هدف ما کشاندن احمدی نژاد به مجلس بوده است و جواب ها اهمیتی نداشته است.

رسایی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا مقام معظم رهبری از رفتار امروز رئیس جمهور راضی هستند گفت: بنده سخنگوی رهبر معظم انقلاب نیستم. اما چیزی که از سخنان رهبری استنباط می کنم این است که ایشان همواره خواستار وحدت قوا بوده اند اما در یک سال گذشته شاهد بوده ایم که مجلس و دولت با هم لجبازی کرده اند.

وی تاکید کرد: معتقدم اشکال اصلی در رفتارهای احمدی نژاد خودش نیست بلکه مجلس به درستی برخورد نکرد و دولت را در دنده لجباری و مقابله به مثل قرار داد.

وی در پایان تاکید کرد: مجلس هشتم خاطرات تلخی برای ملت به دنبال داشت.