نظاميان صهيونيست يك عضو جنبش حماس را به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع امنيتي فلسطين گزارش داد:ارتش اشغالگر قدس با حمايت دهها دستگاه تانك وهليكوپتر به شهر نابلس حمله كرد و اين شهر را به اشغال خود درآورد.

اين منابع اعلام كردند: درجريان اين حمله نيروهاي اسراييلي به اردوگاه پناهندگان فلسطيني درمنطقه نابلس حمله كرده و ساختماني راكه شماري ازاعضا حماس درآن حضور داشتند بدون هيچ دليلي هدف گلوله قرار دادند كه منجر به شهادت يك عضو حماس شد .

اين درحالي است كه منابع نظامي صهيونيست، هدف از حمله به شهر نابلس را دستگيري يكي ازاعضاي گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس اعلام كرده بودند.

باوجود آن شاهدان عيني اظهارداشتند: نظاميان صهيونيست با كارگذاشتن بمبي در ساختمان سه طبقه آنرا به طوركامل ويران كردند.

ازسوي ديگر سخنگوي نظامي ارتش اشغالگر قدس مدعي شد كه دو مبارز فلسطيني از طبقه سوم اين ساختمان به سوي يك تانك اسراييلي موشك شليك كردند كه منجربه انفجار مقداري مواد منفجره در داخل اين تانك شد.

وي افزود: تبادل آتش ميان نيروهاي اسراييلي و مبارزان فلسطيني هنگامي آغاز شد كه كماندوهاي مسلح اسراييلي براي دستگيري يكي از اعضاي گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس وارد ساختمان شدند.