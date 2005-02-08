افزايش مستمري مددجويان ، حداقل 85 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

محمد رضا راه چمني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه بر اساس ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه افزايش مستمري خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي به ميزان 40 درصد حداقل حقوق كارمندان دولت ، از ابتداي سال آينده الزامي است ، اظهار داشت : در صورتي كه كميسيون اجتماعي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس اعتبار جداگانه اي رادر رديف بودجه اي بهزيستي و كميته امداد در نظر بگيرد امكان اجرايي شدن قانون افزايش مستمري ها وجود خواهد داشت در غير اين صورت فقط مي توان اميدوار بود كه بتوان كمي به مستمري ها اضافه كرد آن هم نه به طور كامل .

وي افزود : به هرحال با بودجه اي كه در رديف سال آينده بهزيستي ديده شده نمي توان به اجراي قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست از سال آينده اميدوار بود اما اگر از 40 ميليارد تومان اعتباري كه در رديف بودجه وزارت بهداشت به منظور فقر زدايي ديده شده مقداري به بهزيستي و كميته امداد تخصيص يابد ، مي توان به افزايش مستمري ها از ابتداي سال آينده اميدوار بود .

راه چمني در خصوص اينكه آيا مي توان سال آينده تعدادي از افراد پشت نوبتي را تحت پوشش قرار داد ، اظهار داشت : در حال حاضر تعداد زيادي از سالمندان ، زنان سرپرست خانوار و معلولان پشت نوبت دريافت خدمات قرار دارند كه متاسفانه اعتبار سال آينده بهزيستي براي همين تعداد فعلي در نظر گرفته شده و افزايش چشمگيري نسبت به سال جاري نداشته است به همين دليل تصور نمي كنم كه سال آينده بتوانيم افراد تحت پوشش خود را اضافه كنيم .