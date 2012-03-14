طرح "ترنم مهر" برای حاشیه نشینان خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری صبح چهارشنبه در جمع اعضای کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان، اعتیاد، سرقت و ... را از جمله معضلات و آسیب های موجود در مناطق ویژه ذکر کرد و اظهار داشت: در این راستا طرح "ترنم مهر" از 19 فروردین در قالب برگزاری اردو برای خانواده های ساکن در سکونت گاه های غیر رسمی، مناطق حاشیه نشین و جامعه هدف تحت پوشش این نهاد اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح ملی بوده و از سوی خراسان جنوبی به مرکز پیشنهاد و دستور اجرای وسیع آن در کشور ابلاغ شده است، افزود: این طرح باید در استان نیز بومی سازی شده و بخش های مورد نیاز مردم به مرحله اجرا درآید.

اکبری با اشاره به اینکه طی برنامه ریزی انجام شده مقرر است این طرح در 11 اردوگاه کمیته امداد استان برگزار شود، عنوان کرد: طی ابلاغ انجام شده از وزارت کشور مقرر بود این طرح از بهمن ماه امسال آغاز شود که به دلیل عدم تخصیص اعتبار تاکنون اجرایی نشده و با توجه به ضرورت اجرای آن، تامین اعتبار آن از منابع استانی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جامعه هدف این طرح در ارتباط با مناطق ویژه، سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه شهرها هستند، افزود: در این راستا اردوهای خانوادگی ویژه مادران و دختران فاقد اشتغال به تحصیل به مدت چهار روز و اردوی مادران و دختران محصل در روزهای پایانی هفته به مدت دو روز برنامه ریزی شده است.

تحت پوشش قرار گرفتن2000 نفر در طرح ترنم مهر

وی تعداد افراد بهره مند از این طرح را دو هزار و 850 نفر پیش بینی کرد و بیان داشت: از این تعداد یک هزار و 350 نفر در قالب اردوهای چهار روزه و یک هزار و 500 نفر در اردوهای دو روزه ساماندهی شدند.

اکبری به ضرورت اجرای این طرح در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح "ترنم مهر" براساس نیاز موجود در استان پیش بینی شده، چرا که باید به اقشار آسیب پذیر آموزش های بیشتری ارائه شود تا از شیوع این آسیب ها به دیگر اقشار جلوگیری شود.

به گفته وی خانواده متعالی، اصلاح شیوه زندگی با استفاده از اصلاح الگوی مصرف، ویژه دختران در آستانه ازدواج، مهارت زندگی، ویژه نوجوانان، سلامت خانواده و.. از جمله کارگاه های آموزشی این طرح خواهد بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه این طرح در صورت تامین اعتبار تا خرداد ماه 91 به پایان خواهد رسید، یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح و با تعداد جامعه هدف پیش بینی شده بالغ بر 200 میلیون تومان برآورد شده است.