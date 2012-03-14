90 درصد درخواستهای معدن در فارس تائید نشده است

به گزارش خبرنگارمهر، کاظم بردبار ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید سر زده استاندار فارس از اداره کل منابع طبیعی استان افزود: درخواست مجوز معدن به نوعی از زمین خواری تبدیل شده که ما به شدت در مقابل این بحث ایستادگی می کنیم.

وی تاکید کرد: از میان پنج هزار استعلام معدن که به این مرکز ارایه شده تنها 122 استعلام را جواب داده ایم.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با اشاره به اینکه مجوز معدن را تنها به متخصص این بحث ارائه می دهیم، تصریح کرد: معدن از جمله فعالیتهای تخصصی است که باید به صورت علمی انجام شود و در این راستا ما نیز مجوزهای لازم را به متخصصان این امر ارایه می دهیم.

بردبار با بیان اینکه باید ضربه های گذشته را به استان جبران کنیم، یادآور شد: طی سالهای گذشته بحث زمین خواری ضربات سنگینی به استان فارس زد که ما با برنامه ریزیهایی که صورت داده ایم سعی بر جبران این گذشته داریم.

وی افزود: به شدت با زمین خواری برخورد کرده و خواهیم کرد و در این راستا با هیچکس هم تعارف نخواهیم داشت.