350 فقره ماموریت اورژانس فارس در چهارشنبه سوری/ وضعیت دو مورد وخیم است

محمد رضا رستگار در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تعداد ماموریتها نسبت به سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.

کاهش 12 درصدی مصدومان سوختگی

وی با اعلام کاهش 12 درصدی مصدومان سوختگی در این شب، بیان کرد: امسال فوتی نداشتیم در حالیکه سال گذشته دو مورد فوتیی رخ داده بود.

فرمانده عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس تصریح کرد: امسال هشت مورد درمان سرپایی توسط اورژانس در استان صورت گرفت و 71 مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

رستگار با اعلام اینکه دو مورد نیز وضعیت وخیمی دارند، بیان کرد: مورد اول مربوط به پسر 16 ساله ای است که با انفجار ترقه دچار بیش از 90 درصد سوختگی شده و انفجار منجر به ریزش سقف نیز شد.

وی بیان کرد: مورد دوم نیز مربوطه به پسر 22 ساله است که منجر به تخلیه چشم چپ شد.