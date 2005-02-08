حوزه علميه خراسان جامعه دانشگاهي را براي حضور گسترده در راهپيمايي 22 بهمن دعوت كرد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، در اين بيانيه آمده است:

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پيروزي انقلاب در ايران سرآغاز فصل نويني در تاريخ معاصر ماست. انقلابي كه با ياد و نام خدا آغاز شد و در قرن حاضر چشم‌ انداز روشن و اميد‌بخشي را در برابر ديدگان مأيوس و حيرت ‌زده بشريت گشود. عنصر ايمان و بيداري امت اسلامي جانمايه رشد انقلاب بود و در زعامت ولايت فقيه تبلور يافت. اين عنصر كارساز و بنيادين انقلاب اسلامي، عامل هدايت و روشن ‌گر آحاد امت اسلامي در تمام ابعاد و محور وحدت جامعه در تمامي مقاطع پر فراز و نشيب تاريخ نهضت اسلامي استاين بيانيه ويژگي مهم مردم را در سال‌‌هاي ‌اوج مبارزه با رژيم طاغوت قدرت و توانايي دشمن‌ شناسي آنان عنوان كرده و افزوده است: اين مهارت كه مهم‌ترين هنر مردم ايران است، باعث شد دشمن در هر لباسي كه قصد ايجاد رخنه و شكاف در ميان صفوف مردم را داشت، توطئه ‌اش را خنثي كردند. در اين برهه حساس، مهم‌ ترين اقدام همه نيروهاي وفادار به اصل انقلاب اسلامي اين است كه به شناسايي دشمنان انقلاب بپردازند و از حيله‌هاي گوناگون آنان لحظه‌اي غفلت نورزند. امروز راه موفقيت و سربلندي نظام تحت زعامت حيكمانه رهبر معظم انقلاب با حفظ حاكميت ارزش‌ ها و آرمان ‌هاي بنيان ‌گذار جمهوري اسلامي در گرو وحدت و هم ‌دلي مردم و مسؤولان است تا ان شاء الله اين انقلاب به طلوع فجر انقلاب مبارك حضرت بقيه‌ الله الأعظم ـ عج ـ متصل شوداين بيانيه در پايان با اشاره به تقارن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و فرا رسيدن ماه خون و قيام و آغاز نهضت عاشوراي امام حسين‌‌ ـ ع ـ ايام سوگواري سرور آزادگان را به محضر حضرت ولي عصر ـ عج ـ رهبر فرزانه انقلاب و عموم شيعيان تسليت گفته و از اقشار مختلف جامعه اسلامي و امت شهيد ‌پرور خراسان به ويژه اساتيد معظم، فضلا، طلاب محترم و جامعه دانشگاهي دعوت كرده است همچون گذشته براي خلق حماسه‌ اي ديگر در طومار زرين انقلاب اسلامي ايران با حضور گسترده در راهپيمايي 22 بهمن، وفاداري خويش را به آرمان‌ هاي والاي امام راحل ابراز كنند