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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

رهبر در گفتگو با مهر:

پاسخگویی احمدی‌نژاد به مجلس غیر مستدل و توهین‌آمیز بود

پاسخگویی احمدی‌نژاد به مجلس غیر مستدل و توهین‌آمیز بود

رئیس مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیوه بیان سئوالات از سوی سئوال کنندگان با متانت و احترام اما پاسخگویی رئیس جمهور توهین آمیز بود، گفت: در این مرحله بهتر است افکار عمومی و مردم نسبت به اتفاق بدی که در مجلس افتاد قضاوت کنند.

محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره ارزیابی خود از جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور گفت: سئوال کنندگان سئوالات را با ادبیات خوبی تنظیم کردند و آقای مطهری به عنوان نماینده سئوال کنندگان این سئوالات را با احترام ادا کرد و حتی به رئیس جمهور خوش آمد گفت و خواستار پاسخ از سوی رئیس جمهور شد.

وی افزود: متاسفانه پاسخ های رئیس جمهور نه مستدل و نه قانونی بود و نه با ادبیات خوب بیان شد، این پاسخها نه تنها قانع کننده نبود بلکه توهین آمیز نیز بود.

رئیس مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: البته از قبل هم انتظار می رفت و پیش بینی می کردیم که چنین اتفاقی بیفتد.

وی گفت: من یکی از امضا کنندگان طرح سئوال بودم روز گذشته که از من خواستند تا انصراف دهم زیر امضای اعلام انصراف خود نوشتم با توجه به شرایط حساس کشور و پشت سر گذاشتن انتخابات و بی نتیجه دانستن این گفتگوها و بحث ها از طرح سئوال از رئیس جمهور انصراف می دهم اما نمی دانستم که قرار است رئیس جمهور به مجلس هم توهین کند.

نماینده اصفهان خاطر نشان کرد: جلسه امروز مجلس به قضاوت ملت گذاشته می شود بهتر است ملت قضاوت کند که مجلس در این جلسه چطور صحبت کرد و چگونه رئیس جمهور پاسخ داد و در باره این اتفاق بد قضاوت کنند.

وی گفت: رئیس جمهور در قالب شوخی و متلک عبارات نامطلوبی که دور از شان مجلس و شخص رئیس جمهور است به کار برد، اتفاقات بدی بود اما به هر حال پیش بینی می شد.

کد مطلب 1560037

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