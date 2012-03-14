محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره ارزیابی خود از جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور گفت: سئوال کنندگان سئوالات را با ادبیات خوبی تنظیم کردند و آقای مطهری به عنوان نماینده سئوال کنندگان این سئوالات را با احترام ادا کرد و حتی به رئیس جمهور خوش آمد گفت و خواستار پاسخ از سوی رئیس جمهور شد.

وی افزود: متاسفانه پاسخ های رئیس جمهور نه مستدل و نه قانونی بود و نه با ادبیات خوب بیان شد، این پاسخها نه تنها قانع کننده نبود بلکه توهین آمیز نیز بود.

رئیس مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: البته از قبل هم انتظار می رفت و پیش بینی می کردیم که چنین اتفاقی بیفتد.

وی گفت: من یکی از امضا کنندگان طرح سئوال بودم روز گذشته که از من خواستند تا انصراف دهم زیر امضای اعلام انصراف خود نوشتم با توجه به شرایط حساس کشور و پشت سر گذاشتن انتخابات و بی نتیجه دانستن این گفتگوها و بحث ها از طرح سئوال از رئیس جمهور انصراف می دهم اما نمی دانستم که قرار است رئیس جمهور به مجلس هم توهین کند.

نماینده اصفهان خاطر نشان کرد: جلسه امروز مجلس به قضاوت ملت گذاشته می شود بهتر است ملت قضاوت کند که مجلس در این جلسه چطور صحبت کرد و چگونه رئیس جمهور پاسخ داد و در باره این اتفاق بد قضاوت کنند.

وی گفت: رئیس جمهور در قالب شوخی و متلک عبارات نامطلوبی که دور از شان مجلس و شخص رئیس جمهور است به کار برد، اتفاقات بدی بود اما به هر حال پیش بینی می شد.