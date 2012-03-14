کارگاه تخصصی ویژه ائمه جماعات مساجد چناران برپا شد

حجت ‌الاسلام حسین مهدوی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این کارگاه آموزشی در سه محور حصول تبلیغ چهره به چهره، روش جذب جوانان به مساجد و نحوه موضع‌گیری‌های سیاسی در مسجد و تحلیل مسائل با حضور ائمه جماعات مساجد و روحانیان مستقر و هجرت برگزار شد.

وی ارتقاء توانمندی‌های تبلیغی، علمی و دینی در همه عرصه‌های تبلیغی به‌ ویژه در ارتباطات چهره به چهره، ارتقاء توان بهره ‌وری از امکانات تبلیغی روز، افزایش سطح فعالیت‌های فرهنگی و اجرایی امامان جماعات و روش‌های جذب جوانان به مسجد را از اهداف این دوره آموزشی عنوان کرد.

وی مساجد را مهمترین پایگاه‌های عبادی با کارکردهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانست و حضور امام جماعت فعال و کارآمد را در مدیریت فرهنگی مساجد بسیار مهم و مؤثر ذکر کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به گفتاری از امام راحل اظهار کرد: ما نباید از آمریکا و اسرائیل و سایر قدرت‌های پوشالی بترسیم بلکه نگرانی و ترس ما باید از خالی شدن مساجد و رنگ باختن عبودیت و بندگی خداوند باشد.