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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

کدخدائی به مهر خبر داد:

تایید 40 حوزه انتخابیه دیگر توسط شورای نگهبان

تایید 40 حوزه انتخابیه دیگر توسط شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از تایید انتخابات در 40 حوزه انتخابی دیگر خبر داد و گفت: روند بررسی حوزه های انتخاباتی توسط شورای نگهبان همچنان ادامه دارد.

عباسعلی کدخدائی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 40 حوزه دیگر انتخاباتی توسط شورای نگهبان تایید شده است گفت: روند بررسی حوزه های انتخابیه اتمام نیافته و همچنان ادامه دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال آیا که نظارت بر کل حوزه های انتخابیه تا پایان سال جاری اتمام خواهد یافت تصریح کرد: ممکن است روند بررسی حوزه ها در سال جدید نیز ادامه داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در روزهای آینده نیز اخبار دیگر حوزه های انتخابیه اعلام خواهد شد.

کدخدایی 40 حوزه انتخاباتی تایید شده توسط شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:

1-رودسر
2- تاکستان
3- آبادان
4- سقز، بانه
5- گرمسار
6- مهاباد
7- مشگین شهر
8- بیجار
9- جیرفت، عنبرآباد
10- نائین، خور و بیابانک
11- خرمشهر
12- تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات
13- ابهر، خرمدره
14- ممسنی، رستم
15- زنجان، طارم
16- مسیحیان ارمنی جنوب تهران
17- مسیحیان ارمنی شمال تهران
18- محلات، دلیجان
19- مسیحیان آشوری و کلدانی
20- کلیمیان
21- زرتشتیان
22- شادگان
23- نهبندان، سربیشه
24- گرگان، آق قلا
25- رشت
26- اهواز، باوی
27- اردستان
28- بروجرد
29- شاهین شهر و میمه، برخوار
30- خمینی شهر
31- درگز
32- چناران، بینالود
33- شهرکرد
34- بروجن
35- کنگان، دیر، جم
36- آباده، بوانات، خرمبید
37- لارستان، خنج، گراش
38- جهرم
39- فسا
40- کازرون
 

کد مطلب 1560047

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