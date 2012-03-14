تایید 40 حوزه انتخابیه دیگر توسط شورای نگهبان

عباسعلی کدخدائی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 40 حوزه دیگر انتخاباتی توسط شورای نگهبان تایید شده است گفت: روند بررسی حوزه های انتخابیه اتمام نیافته و همچنان ادامه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال آیا که نظارت بر کل حوزه های انتخابیه تا پایان سال جاری اتمام خواهد یافت تصریح کرد: ممکن است روند بررسی حوزه ها در سال جدید نیز ادامه داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در روزهای آینده نیز اخبار دیگر حوزه های انتخابیه اعلام خواهد شد.
کدخدایی 40 حوزه انتخاباتی تایید شده توسط شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:
1-رودسر
2- تاکستان
3- آبادان
4- سقز، بانه
5- گرمسار
6- مهاباد
7- مشگین شهر
8- بیجار
9- جیرفت، عنبرآباد
10- نائین، خور و بیابانک
11- خرمشهر
12- تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات
13- ابهر، خرمدره
14- ممسنی، رستم
15- زنجان، طارم
16- مسیحیان ارمنی جنوب تهران
17- مسیحیان ارمنی شمال تهران
18- محلات، دلیجان
19- مسیحیان آشوری و کلدانی
20- کلیمیان
21- زرتشتیان
22- شادگان
23- نهبندان، سربیشه
24- گرگان، آق قلا
25- رشت
26- اهواز، باوی
27- اردستان
28- بروجرد
29- شاهین شهر و میمه، برخوار
30- خمینی شهر
31- درگز
32- چناران، بینالود
33- شهرکرد
34- بروجن
35- کنگان، دیر، جم
36- آباده، بوانات، خرمبید
37- لارستان، خنج، گراش
38- جهرم
39- فسا
40- کازرون
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