تایید 40 حوزه انتخابیه دیگر توسط شورای نگهبان

عباسعلی کدخدائی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 40 حوزه دیگر انتخاباتی توسط شورای نگهبان تایید شده است گفت: روند بررسی حوزه های انتخابیه اتمام نیافته و همچنان ادامه دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال آیا که نظارت بر کل حوزه های انتخابیه تا پایان سال جاری اتمام خواهد یافت تصریح کرد: ممکن است روند بررسی حوزه ها در سال جدید نیز ادامه داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در روزهای آینده نیز اخبار دیگر حوزه های انتخابیه اعلام خواهد شد.

کدخدایی 40 حوزه انتخاباتی تایید شده توسط شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:

1-رودسر

2- تاکستان

3- آبادان

4- سقز، بانه

5- گرمسار

6- مهاباد

7- مشگین شهر

8- بیجار

9- جیرفت، عنبرآباد

10- نائین، خور و بیابانک

11- خرمشهر

12- تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات

13- ابهر، خرمدره

14- ممسنی، رستم

15- زنجان، طارم

16- مسیحیان ارمنی جنوب تهران

17- مسیحیان ارمنی شمال تهران

18- محلات، دلیجان

19- مسیحیان آشوری و کلدانی

20- کلیمیان

21- زرتشتیان

22- شادگان

23- نهبندان، سربیشه

24- گرگان، آق قلا

25- رشت

26- اهواز، باوی

27- اردستان

28- بروجرد

29- شاهین شهر و میمه، برخوار

30- خمینی شهر

31- درگز

32- چناران، بینالود

33- شهرکرد

34- بروجن

35- کنگان، دیر، جم

36- آباده، بوانات، خرمبید

37- لارستان، خنج، گراش

38- جهرم

39- فسا

40- کازرون

