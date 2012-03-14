129 نفر در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور شاهرود پذیرفته شدند

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: 129 نفر در آزمون فراگیر دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور شاهرود در 26 رشته تحصیلی پذیرفته شدند.

علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه ثبت نام گفت: کلیه دانشپذیران دوره های فراگیر که پیغام کارنامه آنها،نتیجه قبول کارشناسی درج گردیده است می توانند طبق ضوابط از نیمسال دوم 91-90 در این دانشگاه ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

شاهینی افزود: ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره به صورت غیر حضوری است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت جامع خدمات آموزشی به نشانی http://reg.pnu.ac.ir مراجعه و از تاریخ و نحوه ثبت نام آگاهی یابند.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: پذیرفته شدگان پس از ثبت نام و انتخاب واحد به عنوان دانشجو ومانند سایر دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری می توانند درکلاسهای درسی شرکت و درنهایت مدرک موردتائید وزارت علوم،تحقیقاتوفن آوری را دریافت نمایند.

شاهینی افزود: کلاسهای این دانشگاه به صورت رفع اشکال ونیمه حضوری برگزار می شودو تعداد واحد انتخابی در هرترم برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداقل12 و حداکثر16 واحد و برای دانشجویان که از معافیت استفاده نمی کنند حداقل 5 واحد می باشد در ضمن در صورت کسب معدل بالای 12 تا 20 واحد و معدل بالای 16 تا24 واحد می توانند اخذ نمایند.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود افزود: دانشجویان ممتاز دانشگاه در صورت کسب معدل حداقل 5/18 دردوترم متوالی از شهریه ثابت ترمهای بعدی معاف می باشند.

اردوهای جهادی بسیج دانشجویی شاهرود در عید نوروز برگزار می شود

60 دانشجوی پسر بسیجی در قالب سه گروه جهادی در ایام عید نوروز به مناطق محروم طرود و سطوه شهرستان شاهرود اعزام می شوند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این اردوها را محرومیت زدایی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان عنوان کرد.

رضا فدایی افزود: این دانشجویان در قالب اردوی های هجرت شهید احمدی روشن از دوم تا دهم فروردین ماه 91 در مناطق مزبور حضور می یابند.

وی اجرای مسابقات مختلف فرهنگی و هنری شامل مسابقه شترسواری، فوتبال و فوتسال برای گروه های سنی نوجوانان و جوانان و برگزاری کارگاه های کشاورزی و دامپزشکی و ویزیت دام ها را از جمله برنامه های این اردوهای عنوان کرد.

فدایی در پایان گفت: استقبال دانشجویان از این اردوها بسیار خوب است به طوری که هم اکنون ظرفیت اردوهای جهادی تابستان نیز تکمیل شده است و همچنان دانشجویان زیادی مشتاق به شرکت در این اردوها هستند.

بازدید دانش آموزان بسیجی از موزه مردم شناسی شاهرود

بیش از پنجاه نفر از دانش آموزان بسیجی واحد پوینده آیت الله کاشانی بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان شاهرود از موزه مردم شناسی شاهرود بازدید کردند.

سیدحسین موسوی، فرمانده واحد مقاومت بسیج آیت الله کاشانی با اشاره به اهداف این بازدید گفت: با توجه به اینکه هر فرد باید از مکانی که در آن زندگی می کنند آگاهی کاملی داشته باشد، لذا دانش آموزان بسیجی با هدف آشنایی با آداب و رسوم کهن مردم شاهرود و اطلاع از قدمت و آثار تاریخی شاهرود از موزه کردند و کارشناس موزه به بیان تاریخچه شهر شاهرود و آداب و رسوم مردم پرداخت.

موزه شاهرود در دوطبقه از قسمت های مختلف مردم شناسی، آثار باستانی و تاریخی و آداب و رسوم مردم مناطق مختلف شاهرود تشکیل شده است.

اعزام دانشجویان پیام نور شاهرود به مشهد مقدس

حدود 50 نفر از دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی در قالب اردوی زیارتی، فرهنگی و علمی به مشهد مقدس اعزام شدند.

دانشجویان در این اردوی سه روزه ضمن زیارت مرقد مطهرهشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا(ع)، زیارت بقاع متبرکه و بازدید از اماکن تاریخی وطبیعی در در جلسات نقد فیلم و پرسش و پاسخ و نقد مسائل فرهنگی شرکت کردند.

در این اردو فیلم دوئل توسط حجه الاسلام عباس مسلمی، کارشناس ارشد تهیه کنندگی سینما مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که بصورت پرسش و پاسخ انجام شد وضعیت سینمایی ایران، گسترش سینمای فاخر و ... مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

در بخش دیگر از برنامه های این اردو و در قالب جلسه پرسش و پاسخ و نقد مسائل مختلف تربیتی موضوعاتی نظیر ازدواج دانشجوی و... توسط یکی از اساتید علوم تربیتی این دانشگاه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.

دانش آموزان بسیجی شاهرود بیش از 5/3 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند

بسیجیان واحد مقاومت پوینده آیت الله کاشانی بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان شاهرود بالغ بر سه میلیون و پانصد هزار ریال به نیازمندان کمک کردند.

این کمک حساب بسیج سارندگی ناحیه شاهرود واریز شده است.