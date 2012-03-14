وضعیت بازار فارس از سایر نقاط کشور مطلوب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید سر زده از اداره کل منابع طبیعی استان در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص وضعیت بازار شب عید در شیراز تاکید کرد: گران فروشی و گرانی دو موضوع متفاوت است زیرا یک سری اتفاقها در دنیا افتاده که این موضوع گرانی کالاها را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: گزارش اقلام ضروری و مورد نیاز مقایسه ای 30 استان کشور را با شیراز نشان دهنده این است که وضعیت شیراز در مقایسه با استانهای دیگر مطلوب است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه بازرسیها و برنامه های کنترل بازار را افزایش داده ایم، تاکید کرد: برخی در فروش سوء استفاده می کنند که با افزایش تعداد بازرسیها با آنان برخورد می شود.

واسطه گری بخش معدن در فارس برداشته شود

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برداشتن واسطه ها در بخش معدن شد و گفت: در بخش معدن موضوع واسطه ها قوت گرفته که باید تمهیداتی اندیشیده شود تا جلو واسطه گریهای معدن در منابع طبیعی گرفته شود.

صادق عابدین ادامه داد: بخش معدن به نوعی در حال تبدیل شدن به زمین خواری است که باید در مقابل اینگونه رفتارها ایستادگی کرد.