بهزاد درخور در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عرضه گوشت گرم بستهبندی شده، گفت: گوشت گوسفند گرم بستهبندی شده از امروز در فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار با 12 درصد کاهش قیمت عرضه میشود.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات افزود: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان دامپزشکی و انجمنهای مربوطه، برنامهریزی لازم انجام شده تا گوشت گوسفندی گرم برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام نوروز با قیمت مناسب عرضه شود، این درحالی است که دقت لازم به لحاظ رعایت ضوابط فنی و بهداشتی لازم برای بستهبندی گوشتهای مذکور صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: گوشت گرم در بستهبندیهای یک کیلوگرمی، یک و نیم کیلوگرمی و دو کیلوگرمی عرضه میشود و عرضه آن نیز تا زمانی که بازار نیاز داشته باشد و به تعادل برسد، ادامه خواهد یافت.
به گفته درخور، به عنوان مثال قیمت هر بسته بندی یک کیلوگرمی گوشت گرم که تا پیش از این در فروشگاههای زنجیرهای با قیمت 24 هزار و 750 تومان عرضه میشد، از امروز با قیمت 21 هزار و 870 تومان عرضه میشود.
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