به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فراهانی در نشست ستاد تسهیلات سفر که امروز چهارشنبه در موزه فرش تهران برگزار شدف،بیان کرد: تمامی مراکز اقامتی شهر تهران در ایام نوروز از 30 تا 50 درصد به گردشگران شهر تهران تخفیف می دهند.

وی ادامه داد: در نظر داریم از اولین گروه گردشگران ورودی به تهران در فرودگاه مهرآباد با اهدای شاخه گل استقبال کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با بیان اینکه تمامی سفره خانه های استان تهران در ایام نوروز 20 درصد تخفیف می دهند گفت: تورهای تهران گردی توسط 6 دفتر خدمات مسافرتی تورهای تهران گردی برگزار می شود، این تورها برای افراد زیر 7 سال و بالای 70 سال رایگان است اما برای عموم مردم هزینه ای در حدود 20 هزار تومان دارد.

وی همچنین از استقرار 37 پایگاه اطلاع رسانی در 14 شهرستان استان تهران خبر داد و گفت: شهرستان اسلامشهر دارای 4 پایگاه، ورامین 3 پایگاه، تهران 3 پایگاه، ملارد، شهریار و شهر قدس هر کدام یک پایگاه، پاکدشت 2 پایگاه، پیشوا 3 پایگاه، رباط کریم و شهرری 5 پایگاه، دماوند 2 پایگاه و شمیرانات 3 پایگاه خواهد بود.

وی افزود: در این پایگاه های اطلاع رسانی به تمامی گردشگران در رابطه با جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران اطلاعات لازم داده خواهد شد.