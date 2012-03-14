تیم ملی تکواندو بامداد فردا راهی هلند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی کشورمان که قرار است در رقابتهای بین المللی هلند شرکت کنند بامداد فردا با سرپرستی رئیس فدراسیون راهی آیندهوون خواهند شد.

مسئولان فدراسیون طی چند روز گذشته به دنبال اخذ روادید از سفارت هلند برای اعزام ملی پوشان کشورمان بودند که در نهایت این تلاش ها ساعاتی قبل جواب داد و روادید اعضای تیم صادر شد.

برهمین اساس تیم بانوان با ترکیب دینا پوریونس، فاطمه نعمتی، ریحانه نزهتی، نیلوفر شمس، سمانه شش پری، سوسن حاجی پور، راحله آسمانی، زهرا مظفری و مهروز ساعی و هدایت چانگ(سرمربی) و مهرو کمرانی(مربی) به این مسابقات اعزام می شود.

علی شاکری، حسین بیات، یاسین اکبرنتاج، رضا نادریان، داود عبدالرضایی، علیرضا نصر آزادانی، فرزاد ذوالقدری، بهزاد ایلخانی، مسعود حجی زواره، احمد محمدی، حسین تاجیک و سجاد مرادی هم در تیم مردان با هدایت بیژن مغانلو(سرمربی)، مهدی بی باک و هادی افشار در این مسابقات شرکت می کند.

ضمن اینکه از اردوی المپیک هم فرزاد عبداللهی و کوروش رجلی با مربیگری فریبرز عسگری به این مسابقات اعزام می شود. معتمد و کرمی هم با نظر پزشکان تا انتهای سال مجوز حضور در میدان مبارزه را ندارند.

تیم ملی مردان و بانوان ایران برای آمادگی بیشتر جهت مسابقات قهرمانی آسیا در این تورنمنت شرکت می کنند. سی و هفتمین دوره رقابتهای تکواندو بین المللی هلند موسوم به " DUTCH OPEN " از جمله تورنمنت های A کلاس فدراسیون جهانی است که طی روزهای 27 و 28 اسفندماه در شهر آیندهوون برگزار خواهد شد.