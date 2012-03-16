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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

قنبری در گفتگو با مهر:

سئوال رئیس جمهور از نمایندگان تخلف از قانون اساسی است/ لاریجانی کوتاهی کرد

سئوال رئیس جمهور از نمایندگان تخلف از قانون اساسی است/ لاریجانی کوتاهی کرد

امضا کننده طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: احمدی نژاد در جلسه مجلس از قانون اساسی تخلف کرده و برای فرار از پاسخ به نمایندگان سئوالاتی را مطرح کرد، در هیچ جای قانون اساسی اجازه داده نشده که رئیس جمهور از نمایندگان سئوال کند.

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه جلسه سئوال از رئیس جمهور بیش از آنکه جلسه پاسخگویی رئیس جمهور باشد به جلسه ای برای تمسخر مجلس و نمایندگان تبدیل شد، گفت:‌ احمدی نژاد در این جلسه به کرات اظهار داشت که با مجلس شوخی می کند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور بر خلاف قانون اساسی به جای پاسخ به نمایندگان سئوال مطرح می کرد.
 
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در اداره جلسه کوتاهی کرده و پاسخ اظهارات رئیس جمهور را نداد.
 
قنبری در پایان گفت: پاسخهای رئیس جمهور به گونه ای نمایانگر این واقعیت است که بی قانونی های دولت ادامه خواهد داشت.
 
کد مطلب 1560084

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