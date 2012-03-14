برگزاری کنفرانس بین المللی تنوع زیستی منطقه زاگرس با همکاری دانشگاه محیط زیست کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه محیط زیست با همکاری بخشهای ذیربط از جمله پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده محیط زیست و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، کنفرانس بین المللی "تنوع زیستی در منطقه زاگرس، ایران" را برگزار می کند.

سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه های کشور جمهوری فدرال آلمان (گوتینگن، کاسل) و انجمن دانش آموختگان آلمان در ایران (GIAN) نیز در این خصوص همکاری می کنند.

کنفرانسبین المللی "تنوع زیستی در منطقه زاگرس، ایران"“Biodiversity in Zagros Region, Iran” در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ برابر با پنجم و ششم می ۲۰۱۲ با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این کنفرانس می توانند به لینک http://gian2012.ut.ac.ir مراجعه کنند.

کتاب بوم شناسی مرتع شایسته تقدیر شد

انتخاب کتاب بوم شناسی مرتع به عنوان کتاب شایسته تقدیر در بیستمین دوره انتخاب کتابهای برتر دانشگاهی انتخاب و معرفی شد.

کتاب بوم شناسی مرتع مربوط به دو تن از اساتید گروه احیای دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان کتاب شایسته تقدیر در بیستمین دوره انتخاب کتابهای برتر دانشگاهی انتخاب شد.