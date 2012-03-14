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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

جمیری خبر داد:

میزبانی استان بوشهر از کاروانهای راهیان نور

میزبانی استان بوشهر از کاروانهای راهیان نور

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: این استان در ایام نوروز میزبان کاروانهای راهیان نور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاروانهای راهیان نور 13 استان کشور امسال به استان بوشهر سفر و از نقاط مختلف جزیره خارک دیدن خواهند کرد.

وی به حضور سه هزار نفر از کاروانهای راهیان نور در سال گذشته در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: جزیره خارک دارای ویژگیهای خاصی از دوران دفاع مقدس است که می‌تواند مکان مناسبی برای بیان واقعیتهای این دوران باشد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: پیش‌بینی های صورت گرفته برای بازدید از جزیره خارک به این صورت است که سه هزار نفر از بیرون از استان و سه هزار نفر یز از بسیجیان استان از این جزیره بازدید خواهند کرد.

وی اضافه کرد: کاروانهای راهیان نور از استانهای خراسان جنوبی و رضوی، یزد، کرمان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، همدان، اصفهان، قم، قزوین، مازندران، تهران و چهارمحال و بختیاری وارد استان بوشهر خواهند شد.

جمیری به بازدید کاروان‌های راهیان نور از نیروگاه اتمی بوشهر و مراکز دیدنی و تاریخی بوشهر از جمله موزه رئیسعلی دلواری و موزه مردم شناسی بوشهر اشاره کرد و افزود: کاروانهای دریایی راهیان نور از طریق شناورهای بندر گناوه به خارگ اعزام می‌شوند و یک شب در خارگ می‌مانند و از راه گناوه به بوشهر سفر می‌کنند.

وی افزود: کاروان‌هایی که وارد استان بوشهر می‌شوند با پیشینه مبارزاتی مردم استان بوشهر با استعمار، نبرد نیروهای بسیجی در دریا با امریکایی‌ها و پاسداری مردم این استان از خلیج فارس آشنا می‌شوند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: فضای لازم برای اسکان کاروان‌های راهیان نور دریایی در جزیره خارگ توسط سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تدارک دیده شده است که امیدواریم بتوانیم میزبان مناسبی برای این کاروان‌ها باشیم.

کد مطلب 1560088

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