میزبانی استان بوشهر از کاروانهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاروانهای راهیان نور 13 استان کشور امسال به استان بوشهر سفر و از نقاط مختلف جزیره خارک دیدن خواهند کرد.

وی به حضور سه هزار نفر از کاروانهای راهیان نور در سال گذشته در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: جزیره خارک دارای ویژگیهای خاصی از دوران دفاع مقدس است که می‌تواند مکان مناسبی برای بیان واقعیتهای این دوران باشد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: پیش‌بینی های صورت گرفته برای بازدید از جزیره خارک به این صورت است که سه هزار نفر از بیرون از استان و سه هزار نفر یز از بسیجیان استان از این جزیره بازدید خواهند کرد.

وی اضافه کرد: کاروانهای راهیان نور از استانهای خراسان جنوبی و رضوی، یزد، کرمان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، همدان، اصفهان، قم، قزوین، مازندران، تهران و چهارمحال و بختیاری وارد استان بوشهر خواهند شد.

جمیری به بازدید کاروان‌های راهیان نور از نیروگاه اتمی بوشهر و مراکز دیدنی و تاریخی بوشهر از جمله موزه رئیسعلی دلواری و موزه مردم شناسی بوشهر اشاره کرد و افزود: کاروانهای دریایی راهیان نور از طریق شناورهای بندر گناوه به خارگ اعزام می‌شوند و یک شب در خارگ می‌مانند و از راه گناوه به بوشهر سفر می‌کنند.

وی افزود: کاروان‌هایی که وارد استان بوشهر می‌شوند با پیشینه مبارزاتی مردم استان بوشهر با استعمار، نبرد نیروهای بسیجی در دریا با امریکایی‌ها و پاسداری مردم این استان از خلیج فارس آشنا می‌شوند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: فضای لازم برای اسکان کاروان‌های راهیان نور دریایی در جزیره خارگ توسط سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تدارک دیده شده است که امیدواریم بتوانیم میزبان مناسبی برای این کاروان‌ها باشیم.