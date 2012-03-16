دفاع لاریجانی از مجلس کافی نبود

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری جلسه طرح سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: امروز از ظرفیت قانون اساسی به نحو احسن استفاده شد و بخشی از اصل 88 قانون اساسی که تاکنون اجرا نشده بود، برای اولین بار در کشور انجام شد.

وی افزود: جلسه طرح سوال از رئیس جمهور بسیار دوستانه بود و سوال کنندگان و رئیس جمهور به نقطه نظرات یکدیگر پاسخ دادند.

طراح سوال از رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر جلسه چهارشنبه مجلس را آسیب شناسی کنیم بخشی از ایرادات به آئین نامه داخلی مجلس باز می گردد، گفت: به دلیل اینکه اصل 88 قانون اساسی در مورد رئیس جمهور اجرا نشده بود، آئین نامه داخلی مجلس در مورد سوال از رئیس جمهور ایراد داشت و به نوعی مهجور مانده بود، لذا معتقدم اولویت اول کمیسیون آئین نامه مجلس این است که این ماده را اصلاح و وقت سوال کنندگان و جواب دهنده را متناسب سازی کنند. تا نمایندگان در صورت قانع نشدن بتوانند اقدامی را انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه رئیس جمهور در بخش هایی از سخنان خود می توانست ادبیات بهتری را لحاظ کند، افزود: معتقدم نباید در مورد ادبیات رئیس جمهور خیلی به حواشی پرداخت.

جلالی با اشاره به بخشی از سخنان رئیس جمهور نقدهایی را به مجلس و ریاست آن وارد کرد، گفت: اصل نقد بسیار خوب است ولی نقد رئیس جمهور نباید در زمانی باشد که از وی سوال شده است.

نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه رئیس جمهور به بخشی از سوالات به خوبی پاسخ نداد، گفت: آقای احمدی نژاد به برخی سوالات گذری و عبوری پاسخ داد و بخشی از ادبیات ایشان نامناسب بود.

وی در خصوص سخنان علی لاریجانی در دفاع از جایگاه مجلس گفت: ایشان جملات قصیری بعد از سخنان رئیس جمهور گفتند ولی کافی نبود.

موافق استیضاح رئیس جمهور نیستم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به سخن یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور مبنی بر استیضاح رئیس جمهور گفت: معتقدم این موضوع به صلاح نیست و اصلا در دستور کار ما هم قرار ندارد، وارد کردن ادبیات تفرقه افکنانه خدمت به کشور نیست.