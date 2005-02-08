ارايه 94 مقاله و دوره هاي هم آموزي در ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين همايش ها كه به طور منظم از سال1377 به همت و ابتكار پژوهشكده و با همكاري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي برگزار مي شود در محافل آموزشي و پژوهشي از معتبرترين همايش سالانه ورزشي محسوب مي گردد.

بنابراين گزارش مقالات واصله به دبيرخانه همايش توسط 31 نفر از اعضاي هيات هاي علمي دانشگاهها داوري، و از بين آنها تعداد 53 مقاله براي سخنراني 41 مقاله بصورت پوستر در سه حيطه مباني علوم زيستي، مباني علوم انساني و مباني فناوري انتخاب شد تا توسط اساتيد و دانشجويان رشته تربيت بدني در اين همايش ارايه شود.

لازم به ذكر است در ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي كه از تاريخ 11 الي 13 اسفندماه 83 به ميزباني دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، كميته ملي المپيك، مركز توسعه و مديريت سازمان تربيت بدني و آكادمي ملي المپيك با پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم همكاري خواهند نمود.