پنج هزار مامور نیروی انتظامی امنیت نوروز را در همدان تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصوم بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در نشت خبری اظهار داشت: 51 ایستگاه پلیس نیز برای خدمات رسانی بهتر در استان همدان دایر خواهد شد.

معصوم بیگی از طرح نوروزی به عنوان بزرگترین و پرحجم ترین عملیات انتظامی و ترافیکی در کشور یاد کرد و افزود: این طرح با شعار "بهار من رضایت و آرامش تو هست" از 25 اسفندماه تا 14فروردین سال آینده در استان همدان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از این طرح از نیمه اسفندماه آغاز شده است، اظهار داشت: این طرح به لحاظ کمی و کیفی نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: اقدامات پلیس برای افزایش امنیت و آرامش مردم اقداماتی ترکیبی بوده و موضوع های آموزشی، پیشگیرانه و فرهنگ سازی به طور دقیق در این برنامه گنجانده شده است.

9 ایستگاه خدمات مشاوره در همدان راه اندازی می شود

معصوم بیگی از ایجاد 9 ایستگاه خدمات مشاوره برای نخستین بار در استان همدان و در ایام نوروز خبر داد و گفت: این مراکز وظیفه خدمات مشاوره به مردم استان و مسافرن را برعهده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این ایام اغلب منازل خالی از سکنه می شود، بر رعایت نکات ایمنی توسط اعضا خانواده تأکید کرد و اظهار داشت: گشت های آشکار و غیر آشکار با کنترل های نامحسوس وظیفه تأمین امنیت محله های شهر را برعهده خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه با دعوت از مردم بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد: برای افزایش حفظ جان مردم و کاهش تلفات رانندگی پلیس مصمم به اجرای قاطعانه قوانین راهنمایی ورانندگی است تا از بروز هرگونه حادثه تلخ جلوگیری کند.

پنج هزار و 700 کیلو انواع مواد مخدر در همدان کشف شد

معصوم بیگی در بخش دوم صحبت های خود به بیان آخرین وضعیت امنیتی استان همدان پرداخت و افزود: امسال در حوزه مواد مخدر بیش از پنج هزار و 700 کیلو انواع مواد مخدر کشف و بیش از شش هزار و 500 نفر نیز دستگیر شده اند.

وی از برخورد با 70 باند در 11ماهه سال جاری خبر داد و گفت،: این میزان برخورد نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش نشان می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه بیش از 90 درصد جرائم در استان همدان منجر به کشف شده است، اظهار داشت: در آمارهای به دست آمده 92 درصد مربوط به سرقت، هفت درصد مربوط به جرائم اقتصادی و رایانه ای و یک درصد نیز مربوط به جرائم جنایی است.

معصوم بیگی ادامه داد: در سال جاری 23 باند سارقان منزل و داخل خودرو شناسایی و منهدم و 100 باند تهیه و توزیع کالا قاچاق نیز شناسایی شد که نسبت به مدت مشابه 16درصد رشد داشته است.

وی گفت: امسال جرائم قتل در همدان 9درصد، کیف قاپی 20 درصد، جیب بری 59، سرقت موتور سیکلت پنج درصد،سرقت مسلحانه 50 درصد و نزاع های دسته جمعی بیش از 30 درصد کاهش داشته است.

569 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند

فرمانده انتظامی استان از کاهش 97 نفری تلفات رانندگی در 11ماهه سال جاری خبر داد و افزود: در 11ماهه سال جاری 569 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در سال گذشته 666 نفر بود.

وی برخورد با ارازل و اوباش را از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در تأمین امنیت عمومی جامعه بیان کرد و اظهار داشت: در این حوزه نیز افزایش 97 درصدی مشهود است.

معصوم بیگی اضافه کرد: در کشف محصولات ضد فرهنگی نیز 49 درصد افزایش مشاهده می شود.

وی در ادامه گفت: براساس آمارهای مرکز 197، شکایات از کارکنان نیروی انتظامی 39 درصد کاهش داشته و براساس آمارهای ارائه شده از پایگاه افکار سنجی ناجا،ا ستان همدان در جایگاه ششم کشوری قرار دارد.