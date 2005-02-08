رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان : ريشه دين در اخلاق خلاصه شده است

حجت الاسلام زين العابدين روحاني نيا رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : يكي از شاخصه هاي اخلاقي يك مبلغ اسوه و الگو بودن وي است ، با توجه به حسن تبليغ كه از لوازم وجودي انسان است و با عنايت به اين كه چهره ها و قهرمانان همواره در تقدس هستد و جايگاه و تأثيرخاصي در عموم دارند و الگوي ديگران قرار مي گيرند ، مي توانند عامل بسيار مهمي جهت تبليغ و دعوت مردم به راستي و درستي باشند .

وي ، نرمش ، پرهيز از خشونت ، عفو و خطا پوشي و عدم سخنگيري ، طلب آمرزش براي متمردين از خداوند و عزم راسخ به منظور تبليغ مؤثر و سازنده را از جمله شرايط مبلغ اعلام و تأكيد كرد : توكل به خداوند ، اتكا به رهنمود و مدد او كه همه مشكلات را هموار و قابل تحمل خواهد ساخت ، از ديگر شرايط لازم براي يك مبلغ اخلاق گرا و كارآمد است.

حجت الاسلام روحاني نيا تأكيد كرد : نكته قابل توجه اين است كه سيره صالحان رفتار است و نه گفتار ، در واقع رفتاربيش از گفتار بر دلها مي نشيند به طوري كه در قرآن آمده است " لمن تقولون ما لا تفعلون" ، بنابراين يك مبلغ بايد تلاش كند با رفتاري پسنديده و اخلاقي ، الگويي زنده براي اقشار مختلف مردم باشد و تنها به ارائه مطالب به صورت شفاهي اكتفا نكند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان امانتداري را از ديگر مؤلفه هاي ضروري براي مبلغ اعلام كرد و گفت : يك مبلغ در امر رسالت تبليغ ، امانتدار دين مبين اسلام است ، بنابراين مي بايست دين را به شكل واقعي و با بيان زيبايي هاي آن به مردم معرفي كند .

وي افزود : يك مبلغ راستين و امانتدار همچنين بايد احاديث و روايات را بدون تحريف و كم و زياد ، به تشنگان وادي علم و معرفت عرضه داشته و منابع را نيز معرفي كرد .

حجت الاسلام روحاني نيا در ادامه با اشاره به اين كه بهره گيري از بعد هنري قرآن يعني اعجاز بياني ، فنون ادبي وبلاغت بي نظير آن ، در امر تبليغ نقش بسيار ارزشمندي دارد ، گفت : يكي از نويسندگان در اين باره گفته است "اهميت هنر در تبليغ اين است كه معجزه بزرگي از حضرت محمد (ص) را باخود دارد".

وي افزود : شهيد مطهري نيز در مورد نقش هنري و موسيقي قرآن در راستاي تسخير دلها مي گويد " در ميان مسلمانان يگانه چيزي كه مايه نشاط و كسب قدرت روحي و پيدا كردن خلوص و صفاي باطن بود، همان موسيقي قرآن و نداي آسماني آن بود كه در مدت زمان كوتاهي از مردم شبه جزيره عربستان ، مؤمناني ثابت قدم ساخت كه توانستند با بزرگترين قدرت هاي زمانه در افتند و آنها را از پا در آورند ".

حجت الاسلام روحاني نيا افزود : بي ترديد بهره گيري مناسب و شايسته از ابزارهاي هنري در جلب مخاطب و سازندگي هر چه بهتر افكار عمومي و تأثيرگذاري مناسب نقش ارزنده اي خواهد داشت .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان تأكيد كرد : اصل هنر از موهبت هاي الهي است كه بر انسان به صورت هاي مختلف تجلي مي كند ، آنچه در اين ميان از اهميت ويژه و سازنده اي برخوردار است ، جهت دهي به اين موهبت فطري به منظور سازندگي است .

حجت الاسلام روحاني نيا در مورد حديث پيامبر اكرم كه فرموده اند " اني بعثت لاتمم مكارم الخلاق، من براي مكارم اخلاق مبعوث شدم " ، گفت : كساني كه به واسطه اخلاق رسول اكرم (ص) به دين مبين اسلام مشرف شدند و به خدا و رسول او ايمان آوردند ، بيش از كساني بودند كه با منطق رسول اكرم به دين مبين اسلام ايمان آوردند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان افزود : همين امر به خوبي بيانگر نقش و جايگاه اخلاق نيكو و پسنديده در تأثيرگذاري مناسب بر مخاطب است كه با توجه به آن مي توان فعاليت مناسبي داشته ، جامعه اي سالم و اخلاق گرا را تربيت كرد .

وي با تأكيد بر اين كه ريشه دين در اخلاق خلاصه شده است ، اسلام را دين صميميت ، دوستي ، صلح و دوري جستن از خونريزي ، تهاجم و قتل و غارت معرفي كرد و افزود : انسان ها داراي ارزش بالايي هستند ، بنابراين يك مبلغ در انتقال پيام ، امر و زيبايي هاي دين از خشونت ، تجاوز و بي حرمتي دوري مي جويد و با اخلاق خوش و نيكو به تبلغ دين مي پردازد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان تصريح كرد : چنانچه مبلغان موارد فوق رادر نظر گرفته و با شيوه اي كاملا اخلاقي در راستاي رسالت تبليغي خود فعاليت كنند ، نتايج ارزشمندي از اين اقدامات حاصل خواهد شد .