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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

پزشکیان در گفتگو بامهر:

ادبیات احمدی‌نژاد برازنده جایگاه ریاست جمهوری نبود

ادبیات احمدی‌نژاد برازنده جایگاه ریاست جمهوری نبود

نماینده مردم تبریز با تأکید بر اینکه ادبیات احمدی نژاد در جلسه طرح سوال برازنده جایگاه ریاست جمهوری نبود، گفت: متأسفانه ایشان با اتخاذ ادبیاتی خاص به نوعی به یک مملکت توهین کردند.

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص فضای جلسه طرح سوال از رئیس جمهور و واکنش نمایندگان گفت: متأسفانه حرف های رئیس جمهور قانع کننده نبود و حتی در بعضی قسمت ها ارتباطی به سوال های مطرح شده نداشت.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد برخی جواب ها را سطحی بیان کرد، گفت: اگر آیین نامه داخلی مجلس اصلاح نشود این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت.

پزشکیان تصریح کرد: مشکل آیین نامه داخلی مجلس این است که تنها 15 دقیقه به سوال کنندگان وقت داده می شود به دلیل اینکه سوالات تخصصی است لازم است در برخی مواقع چندین نفر که در زمینه سوال مورد نظر تخصص دارند آن را مطرح کنند تا جواب کافی گرفته شود. اما به دلیل ضعف فعلی آیین نامه بالاجبار باید یک نفر صحبت می کرد که آقای علی مطهری از طرف سوال کنندگان انتخاب شد.

نماینده مردم تبریز به ادبیات رئیس جمهور در جلسه سوال اشاره کرد و گفت: این ادبیات برازنده جایگاه ریاست جمهوری نبود، باید بگویم طراحان سوال از رئیس جمهور بسیار تلاش کردند، که محترمانه حرف بزنند اما ایشان در جواب های خود ادبیات درستی نداشتند و به نوعی به یک مملکت و کشور توهین کردند.

کد مطلب 1560112

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