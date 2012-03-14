مهمترین زمانها و آمارهای کنکور دکتری 91/ افزایش 35درصدی داوطلبان

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 تعداد 178 هزار و 427 داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 70 هزار و 498 نفر معادل 39.51 درصد داوطلبان زن و 107 هزار و 926 نفر معادل 60.49 داوطلبان مرد هستند.

وی یادآور شد: این آمار نسبت به سال گذشته 35.45 درصد افزایش داشته است.

توکلی اظهار داشت: آزمون دکتری سال 91، در 9 گروه آموزشی و 285 کد رشته امتحانی شامل گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی - مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان خارجی، تربیت بدنی و علوم پزشکی برگزار می شود.

وی گفت: 68 هزار و 831 داوطلب در 47 کد رشته گروه علوم انسانی، 29 هزار و 747 داوطلب در 48 کد رشته گروه علوم پایه، 33 هزار و 640 داوطلب در 73 کد رشته گروه فنی - مهندسی، 17 هزار و 287 داوطلب در 51 کد رشته گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 6 هزار و 326 داوطلب در 6 کد رشته گروه هنر، 3 هزار و 60 داوطلب در 19 کد رشته گروه علوم پزشکی، 1 هزار و 608 داوطلب در 25 کد رشته گروه علوم دامپزشکی، 13 هزار و 858 داوطلب در 11 کد رشته گروه زبان های خارجی، 4 هزار و 67 داوطلب در 5 کد رشته گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی حضور دارند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: در این آزمون علاوه بر مواد آزمون عمومی شامل زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی، آزمون تخصصی نیز در حدود دانش فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی شده است.

آمار نهایی داوطلبان شرکت کننده در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری سال 91

گروه آموزشی تعداد داوطلبان تعداد کدرشته گروه علوم انسانی 68 هزار و 831 داوطلب 47 کد رشته گروه علوم پایه 29 هزار و 747 داوطلب 48 کد رشته گروه فنی - مهندسی 33 هزار و 640 داوطلب 73 کد رشته گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 17 هزار و 287 داوطلب 51 کد رشته گروه زبان های خارجی 13 هزار و 858 داوطلب 11 کد رشته گروه هنر 6 هزار و 623 داوطلب 6 کد رشته گروه علوم پزشکی 3 هزار و 60 داوطلب 19 کد رشته گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 4 هزار و 67 داوطلب 5 کد رشته در گروه علوم دامپزشکی 1 هزار و 608 داوطلب 25 کد رشته

وی اضافه کرد: در این آزمون ضریب زبان انگلیسی 2، ضریب استعداد تحصیلی یک و ضریب مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی 4 در نظر گرفته شده است. ضریب دروس اختصاصی در گروه علوم پزشکی برابر مندرجات دفترچه راهنما در برابر هر درس به طور جداگانه درج شده است.

توکلی گفت: کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی سال 91 از روز دوشنبه 21 فروردین 91 تا روز چهارشنبه 24 فروردین 91 توزیع می شود و در این مدت زمانی نیز لازم است داوطلبان به اطلاعیه هایی که درباره آزمون و شرایط شرکت در آن اعلام می شود، توجه کنند.

برگزاری آزمون در 25 فروردین ماه 91

وی خاطرنشان کرد: آزمون در روز پنجشنبه 25 فروردین ماه 91 در 285 کد رشته، 32 شهر برگزار می شود. آزمون اختصاصی در صبح روز امتحان و آزمون عمومی در بعدازظهر روز امتحان خواهد بود .

اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال 91 در 3 خرداد 91

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه آزمون دکتری سال 91 در 3 خرداد 91 به صورت کارنامه به اطلاع داوطلبان می رسد. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند لازم است بر اساس برنامه زمانی از 3 خرداد تا 7 خرداد به سایت سازمان مراجعه کرده و پس از دریافت دفترچه انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده و کد رشته های انتخابی را در فرم وارد کنند.

انتخاب رشته در 3 تا 7 خرداد 91

وی افزود: معرفی اولیه داوطلبان به صورت سه برابر و 80 درصد نمره آزمون کتبی و 20 معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل های تراز می شوند) و سهمیه داوطلبان صورت می گیرد و فهرست اسامی پذیرفته شدگان به منظور شرکت در مصاحبه و دیگر مراحل گزینش با توجه به معرفی حداکثر در سه کد رشته محل در پایان خردادماه از سوی سازمان سنجش منتشر می شود و معرفی شدگان باید بر اساس برنامه اعلامی از سوی دانشگاهها در مصاحبه شرکت کنند.

فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان 20 شهریور منتشر می شود

توکلی کفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان 20 شهریور منتشر می شود و کارنامه نهایی نیز در اواخر شهریور ماه 91 از طریق سازمان سنجش منتشر می شود.