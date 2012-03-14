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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

محجوب در گفتگو با مهر:

حضور رئیس جمهور در مجلس موفقیت بزرگی بود/ در حق طراحان سئوال اجحاف شد

حضور رئیس جمهور در مجلس موفقیت بزرگی بود/ در حق طراحان سئوال اجحاف شد

طراح سئوال از رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جلسه خوبی برگزار شد، گفت:‌حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی علی رغم تلاش هایی که دولت برای عدم حضور وی داشت و پاسخ به سئوالات نمایندگان به عنوان دستاوردهای این جلسه خوب بود.

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه جلسه سئوال از رئیس جمهور جلسه خوبی بود، گفت:‌ در جلسه امروز سئوالاتی که شاید حدود یک سال از تاریخ مصرفش می گذشت مطرح شد و رئیس جمهور علی رغم تلاش های قبلی برای عدم حضورش در مجلس، در مجلس حاضر شد و این امر موفقیت بزرگی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود:  رئیس جمهور طبق قانون اساسی فقط باید به سئوالات پاسخ می داد ولی تلاش کرد سئوال را با سئوال پاسخ دهند.
 
وی با بیان اینکه امروز در حق طراحان سئوال از رئیس جمهور اجحاف شد، گفت:‌ رئیس جمهور سئوالات را پیش از این مطالعه کرده بود بهتر بود، ابتدا پاسخ سئوالات را می داد و پس از آن نماینده سئوال کنندگان صحبت می کرد، این حقوق سئوال کنندگان مغفول ماند.
کد مطلب 1560117

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