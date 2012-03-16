زمینه بهره مندی عموم مردم البرز از آموزشهای فنی و حرفه ای فراهم شود

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برپایی عدالت آموزشی و ضرورت بهره مندی عموم مردم از آموزشهای فنی و حرفه ای، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

وی ادامه داد: آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در این زمینه تلاش می کند و برنامه ریزیها و اقدامات مورد نیاز در این خصوص صورت خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و شهرداری ماهدشت، این امر را بسیار مطلوب دانست.

تامین تجهیزات از سوی این اداره کل انجام می شود

عزیزی افزود: بر اساس تفاهمنامه یادشده، تامین تجهیزات، اعزام مربیان آموزش، سنجش و ارزشیابی میزان مهارت کارآموزان و صدور گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای از سوی این اداره کل انجام می شود.

وی ادامه داد: تامین فضای مورد نیاز و حفظ حراست از فضاهای کارگاهی و انجام همکاری لازم با کارشناسان و مربیان اعزامی برای ارائه هرچه بهتر آموزشهای فنی و حرفه ای نیز دنبال می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: امور یادشده طبق تصمیم اتخاذ شده و برنامه ریزیها بر عهده شهرداری ماهدشت خواهد بود.